No Amapá, unidade de Saúde do SESI inicia campanha para imunizar trabalhadores contra a gripe

A campanha de vacinação do SESI Saúde já começou e tem o objetivo de garantir a proteção dos trabalhadores contra os principais subtipos virais da gripe. As empresas que têm interesse em imunizar seus funcionários podem entrar em contato com a instituição e reservar a quantidade de doses necessária. A expectativa é vacinar mais de duas mil pessoas.

O gerente de Saúde e Segurança na Indústria do SESI Amapá, Antônio Karlos Nunes, reforça que não se pode negligenciar a gripe, baseando-se em mitos que se espalham, como dizer que é uma doença comum e que geralmente apresenta sintomas leves.

“De um em um, o vírus pode se propagar e atingir os mais frágeis. Dados da OMS demonstram que, por ano, milhares de pessoas podem morrer por causa de complicações desenvolvidas a partir de uma gripe que aparentemente era inofensiva. Por isso, o SESI reforça o compromisso com a saúde de todos. Ser vacinado aumenta as chances de estar protegido”, completa o gestor.

Serviço

O SESI está comercializando as vacinas trivalente e quadrivalente – imunizam contra três e quatro tipos de vírus diferentes, respectivamente. Para solicitar orçamento, as empresas podem acessar vacinasesi.com.br, procurar o calendário de campanhas do Amapá, verificar a disponibilidade e realizar o cadastro. Mais Informações podem ser adquiridas na área de Mercado do SESI, por meio do WhatsApp: (96) 98414-0331.

O vírus da gripe

A gripe é uma infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório, provocada pelo vírus da influenza. Tem um grande potencial de transmissão, com tendência a se disseminar facilmente em epidemias sazonais. Por ser um vírus que muda constantemente, receber a dose de vacina anualmente é essencial para se prevenir de quadros mais graves decorrentes da gripe.

Além de diminuir a sobrecarga dos serviços no sistema de saúde, a imunização coletiva evita o alto número de afastamentos e a redução da produtividade no trabalho.

