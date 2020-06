SENAI Amapá oferta 300 vagas gratuitas para cursos de aperfeiçoamento profissional

Macapá – Com edital aberto para oferta de 300 vagas gratuitas em nove cursos ministrados a distância, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) do Amapá quer incentivar as pessoas a aproveitar o tempo para se aperfeiçoar profissionalmente. As inscrições serão realizadas no período de 8 a 11 de junho, exclusivamente pela internet. Para isso, basta acessar o site www.ap.senai.br e se direcionar à área Processo Seletivo. As aulas vão iniciar a partir de 16 de junho, conforme cronograma.

O candidato deverá inscrever-se para um único curso, dentre as opções disponíveis: Prevenção à Poluição, Fundamentos de Refrigeração e Climatização, Segurança de Dados, Técnicas e Fundamentos de Qualidade, Desenho de Edificações em CAD 2D, Eficiência Energética, Fundamentos de Web Design, Introdução à Logística, e Tecnologias das Confecções. Para a seleção é exigido possuir, no mínimo, 14 anos completos na data de início da capacitação, além de dispor de ferramentas para realização do curso (internet, notebook, computador, celular ou tablet).

As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição, obedecendo ao limite de alunos por curso. O interessado deverá informar, obrigatoriamente, os seguintes dados: nome completo sem abreviatura; número do RG e do CPF; endereço atualizado; nome completo, data e local de nascimento de sua mãe; número do RG e do CPF da mãe, caso seja menor de idade; endereço de e-mail válido; e número telefônico atualizado.

Após esse envio, o candidato receberá um e-mail de confirmação de sua inscrição, e deverá responder anexando cópias de RG, CPF e comprovante de residência atualizado (nos formatos JPEG, PNG ou PDF) e em caso de aluno menores, RG e CPF também do responsável. Após análise da documentação e verificação se os pré-requisitos do edital são atendidos, receberá em até 24 horas antes do início do curso, login e senha para acesso ao ambiente virtual de aprendizagem.

Os cursos de aperfeiçoamento têm o objetivo de inserir o aluno no mercado de trabalho ou de lhe permitir uma recolocação profissional, a partir da atualização, ampliação e complementação de competências profissionais adquiridas. De curta duração, com carga horária que varia de 20 a 60 horas-aulas, atendem, sobretudo, às necessidades decorrentes de inovações tecnológicas e de novos processos de produção e de gestão. Na conclusão, é conferido certificado ao aluno.

