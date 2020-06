Amapá tem 13.045 casos confirmados, 10.491 em análise laboratorial, 6.016 pessoas recuperadas e 272 óbitos

O Governo do Amapá atualiza neste domingo, 7, o boletim informativo sobre a situação do novo coronavírus no estado. Agora, são 13.045 casos confirmados e 10.491 em análise laboratorial. Os testes também descartaram 11.291 casos suspeitos.

O boletim de agora traz 272 novos casos confirmados, sendo 11 em Macapá, 120 em Santana, 41 em Laranjal do Jari, 22 em Mazagão, 2 em Oiapoque, 47 em Pedra Branca, 9 em Porto Grande, 9 em Serra do Navio, 2 em Tartarugalzinho, 6 em Amapá, 1 Ferreira Gomes e 2 em Pracuúba.

Óbitos

A atualização inclui também 3 novos óbitos de pessoas naturais de dois municípios. Eles ocorreram de 29 de maio a 6 de junho e estavam sob investigação.

Macapá: um homem de 83 anos, sem comorbidade declarada, ocorrido no Hospital de Emergências.

Santana: dois óbitos, ambos ocorridos no dia 6; uma mulher de 76 anos, hipertensa; e um homem de 81 anos, cardíaco.

Assim, o Amapá chega a 272 mortes em 15 municípios. (Macapá 162 / Santana 33/ Laranjal do Jari 36/ Mazagão 5/ Oiapoque 6/ Pedra Branca do Amapari 3/ Porto Grande 4/ Serra do Navio 3/ Vitória do Jari 9/ Tartarugalzinho 1/ Amapá 3/ Ferreira Gomes 2/ Cutias do Araguari 2 / Calçoene 1/ Pracuúba 2).

Recuperados

Entre os recuperados, estão 6.016 pessoas. (Macapá 3.310/ Santana 414/ Laranjal do Jari 1.163/ Mazagão 88/ Oiapoque 242/ Pedra Branca 131/ Porto Grande 78/ Serra do Navio 149/ Vitória do Jari 76/ Itaubal 16/ Tartarugalzinho 107/ Amapá 74/ Ferreira Gomes 94/ Cutias do Araguari 41/ Calçoene 29/ Pracuúba 4).

Dos casos 13.045 casos confirmados:

Macapá: 5.579

Santana: 1.719

Laranjal do Jari: 1.917

Mazagão: 413

Oiapoque: 562

Pedra Branca: 1.166

Porto Grande 253

Serra do Navio: 289

Vitória do Jari: 212

Itaubal: 103

Tartarugalzinho: 171

Amapá: 128

Ferreira Gomes: 143

Cutias do Araguari: 182

Calçoene: 183

Pracuúba: 25

Já em relação aos casos suspeitos, os municípios declaram 8.954, sendo:

Macapá: 2.384

Santana: 1.919

Laranjal do Jari: 1.569

Mazagão: 450

Oiapoque: 469

Pedra Branca do Amapari: 80

Porto Grande: 423

Serra do Navio: 53

Vitória do Jari: 579

Itaubal: 31

Tartarugalzinho: 237

Amapá: 113

Ferreira Gomes: 103

Cutias do Araguari: 363

Calçoene: 130

Pracuúba: 51

Isolamento Hospitalar

O número de pessoas com Covid-19 em isolamento hospitalar nas redes pública e privada é de 338 pacientes, sendo 195 casos confirmados e 143 suspeitos.

Entre os casos confirmados, 138 estão no sistema público (39 em leito de UTI / 99 em leito clínico) e 57 estão na rede particular (40 em leito de UTI /17 em leito clínico).

Já entre os casos suspeitos, 50 estão no sistema público (2 em leito de UTI /48 em leito clínico), e 93 estão na rede particular (0 em leito de UTI /93 em leito clínico).

Em isolamento familiar: 6.562

Todos estes dados são do Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL/AP) e do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), que auxiliam o Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COESP) – dispositivo criado pelo Governo do Amapá para gerenciar a crise de COVID-19 no estado.

Curtir isso: Curtir Carregando...