Covid-19: Prefeitura de Macapá prorroga por mais 30 dias decretos proibindo realização de eventos e aglo meração de pessoas

O prefeito de Macapá, Clécio Luís, prorrogou por mais 30 dias os Decretos 1.627/2020, de 14 de março, que mantém suspenso todos os eventos públicos agendados pelos órgãos ou entidades municipais e a vedação da realização daqueles com mais de 100 pessoas aos estabelecimentos comerciais; e 1.704/2020, de 20 de março, que mantém proibida, no âmbito público e privado, a aglomeração de pessoas, proibindo atividades e eventos urbanos, com exceção das atividades essenciais. O anúncio foi feito na manhã da última terça-feira, 2 de junho.

Apesar do achatamento da curva dos casos de Coronavírus em Macapá, o Município segue em alerta para continuar diminuindo a propagação do vírus, que já matou milhares de pessoas no Brasil. Diante da emergência sanitária mundial, a administração municipal tem estabelecido diversas regras e normas para o funcionamento de serviços de saúde e não essenciais. O distanciamento social ainda é a melhor e mais eficaz medida para evitar a propagação da Covid-19.

A pandemia provocada pelo Coronavírus apresentou medidas que vão ser mantidas por um longo período, que vão desde os fluxos urbanos às rotinas de trabalho, passando pelo calendário escolar e pela forma de lidar com os confirmados da doença. “Todas as medidas adotadas visam conscientizar a população sobre a importância de manter o isolamento, única forma de evitar a proliferação do vírus, que tem registrado números alarmantes em todo o país”, disse o prefeito Clécio Luís.

Secretaria de Comunicação de Macapá

Mônica Silva

Curtir isso: Curtir Carregando...