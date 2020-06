Prefeito emite nota de pesar sobre a morte do educador Carlos Lima

A cultura amapaense está de luto. Perdemos nesta quinta-feira, 4 de junho, o grande artista Carlos Alberto Silva Lima, que tanto contribuiu com sua arte para o nosso estado. Carlos Lima nasceu em Serra do Navio e nos deixou aos 59 anos.

Desde pequeno, quando estudante da escola ligada à uma empresa de mineração no município serrano, já participava de interpretações de dramatização. Ele foi professor de artes, dramaturgo, ator, diretor de teatro, um amapaense totalmente dedicado e apaixonado pela arte, pelos palcos do teatro, onde, tantas vezes, nos brindou com seu talento genuíno.

Ele atuava desde 1980 no cenário teatral no Amapá, e, por seu talento, foi diretor do Teatro das Bacabeiras, onde desenvolveu vários projetos, entre eles o “Cine ao Meio Dia”, com entrada franca. Pessoas do comércio aproveitavam sua hora do almoço para apreciar um bom filme na sala de audiovisual do teatro.

O teatro foi a grande paixão da vida de Carlos Lima. Ele era tão encantado por seu ofício que certa vez declarou: “Eu brinco de teatro 24 horas por dia, vou para o restaurante com teatro, porque sem arte não consigo viver”. O espetáculo “Seu Portuga e a Língua Portuguesa” é uma grande obra sua, criada em 1994, premiada em festivais e editais do Governo Federal. Rodou por escolas públicas e particulares do estado, e incentivou o estudo da língua portuguesa. Também foi cartaz em outros estados do Brasil e no exterior.

Carlos fazia parte do grupo Contadores de História da Biblioteca Pública Elcy Lacerda junto com minha mãe, Ana Maria Vilhena. Ele também foi meu contemporâneo de Universidade. As imagens ficarão sempre em minha memória e no meu coração das vezes que assisti às apresentações de seu espetáculo e agora, nos últimos anos, dos ensaios que faziam na área da casa de minha mãe.

O nosso amigo Carlos Lima partiu, mas deixou um grande legado para todos nós que pudemos conviver com uma pessoa tão generosa, poética, alegre e talentosa. Neste momento de profunda dor, peço a Deus que conforte familiares e amigos, que, assim como eu, sentirão muita falta desse grande ser humano que foi Carlos Lima. Que Carlos tenha um repouso digno ao lado do nosso Deus.

Clécio Luís

Prefeito de Macapá

