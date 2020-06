Bloco 1 do Hospital Universitário inicia atendimentos aos pacientes da COVID-19 hoje, 5

O Covid/HU, batizado assim pelo governo do Amapá, começa a funcionar com 104 leitos. Serão 30 de UTI e 52 clínicos onde atuará um efetivo de 261 profissionais de saúde.

O Hospital Universitário (HU) da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) começa a receber pacientes acometidos pela covid-19 nesta sexta-feira, 5. Previsto para ser inaugurado oficialmente até o final do ano, a abertura do hospital teve que ser adiantada para reforçar a rede pública de saúde no combate a doença provocada pelo novo coronavírus. A iniciativa foi possível devido à assinatura do Termo de Cessão de Uso assinado, em 8 de maio, pelo reitor, Prof. Dr. Júlio Sá, e o governador do estado do Amapá, Waldez Góes.

O governo informou que o bloco 1 do Hospital Universitário (HU-UNIFAP) terá 109 leitos no total. Desses, 7 leitos de pediatria (ala pediátrica), 4 para indígenas (ala indígena), 16 leitos para renais crônicos (nefrologia), 30 leitos de UTI e 52 leitos clínicos. Serão 261 profissionais de saúde entre médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e farmacêuticos. Com a equipe de apoio, formada por profissionais de limpeza, segurança e administrativo somam-se, aproximadamente, 400 servidores.

O presidente do senado, Davi Alcolumbre, foi o responsável por articular, junto ao Governo Federal, equipamentos, profissionais de saúde e insumos para o início do funcionamento. O Termo de Cessão de Uso prevê o funcionamento do espaço, cedido pela UNIFAP ao governo, por três meses, mas pode ser prorrogado, mediante termo aditivo, assinado em comum acordo entre as partes.

COVID-19 no Amapá

Até as 16h de ontem, 4, a plataforma (painel.corona.ap.gov.br) do governo do Amapá mostrava que a taxa de ocupação de leitos do estado é superior a 90%. Os leitos clínicos encontram-se com lotação de 97,84% e de UTI 98,84%. Até ontem, foram confirmados 11.551 casos de covid-19 no Amapá, com 254 óbitos e 8.582 casos suspeitos. O boletim do GEA é atualizado todos os dias, a partir das 15h.

