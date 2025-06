Sebrae no Amapá lança edital para empreendedores interessados em participar da 5° edição do festival Burger Fest Rock

A iniciativa integra o projeto Gastronomia Tucuju que está com inscrições abertas até esta quarta (25)

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) encerra nesta quarta (25), edital para a 5ª Edição do Festival Burger Fest Rock 2025, evento gastronômico que integra as ações do projeto Gastronomia Tucuju no estado. O objetivo é apresentar uma vitrine das principais hamburguerias de Macapá, com receitas inovadoras, utilizando os insumos regionais, gerando faturamento e valoriza a gastronomia local.

As inscrições para a seleção dos participantes ficam abertas até 25 de junho. O edital completo e o formulário de inscrição estão disponíveis no portal do Sebrae Amapá, pelo link: https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/ap/chamada_projeto

“O Burger Fest Rock já é uma referência na promoção da gastronomia local e esse edital é mais uma etapa importante para ampliar a participação de empreendedores, valorizar sabores regionais e estimular a criatividade no setor”, explica a gerente da Unidade de Atendimento Coletivo – Comércio e Serviços do Sebrae (UAC-CS), Vânia Chermont.

O edital estabelece todas as regras, condições e informações para o processo seletivo e serve como um guia completo para os interessados em participar, garantindo transparência, impessoalidade e igualdade de oportunidades a todos, afirma a gestora do Projeto Gastronomia Tucuju, Tatiane Negrão.

