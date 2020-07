Macapá completa 48 horas sem nenhum registro de mortes por Covid-19

Nas últimas 48 horas, Macapá não registrou nenhuma morte por Covid-19. Este é o sexto dia deste mês que o município não registra nenhum óbito provocado pela doença, de acordo com os dados divulgados diariamente pela prefeitura. As datas sem registro de mortes pela doença em Macapá são: 2, 6, 9, 21, 23 e 24 de julho, mantendo o número de óbitos na capital em 363.

Segundo os últimos dados apresentados pelas unidades de referência no atendimento aos casos da doença no município, o número de atendimentos também vem apresentando um decréscimo desde o início deste mês em relação aos meses de maio e junho, quando Macapá enfrentou o pico da pandemia. Se compararmos os dados no período de 1º a 23 de junho, quando as 4 unidades de referência atenderam 22.056 pacientes, ao mesmo período de julho, com 13.009 atendimentos, pode–se observar que o Município apresentou uma redução de 58,98% no número de atendimentos realizados em suas 4 unidades de referência no atendimento aos casos de Covid-19 em Macapá.

No último boletim estatístico da Folha de São Paulo, divulgado nesta sexta-feira, 24, da evolução da doença em todo o Brasil, os gráficos demonstram essa diminuição, classificando Macapá como a capital brasileira em desaceleração da doença, com o número de novos casos em queda. As medidas de prevenção adotadas pelo Município, com a adoção do protocolo de conduta terapêutica, com a prescrição de medicamentos para o início do tratamento logo nos primeiros sintomas da doença, além do distanciamento social e as medidas de prevenção individual, têm refletido na redução dos números.

“Essa é uma notícia boa para nós. Isso mostra que as ações adotadas lá no início da pandemia, juntamente com a colaboração da população, que tem entendido a necessidade das medidas, têm surtido efeito positivo em nossa capital. Em maio e junho, tivemos a nossa curva crescente. Já no fim de junho, ela começou a estabilizar. Agora, em julho, tem caído. Mostrando que estamos entrando em uma fase boa, e esperamos continuar, dessa forma, que não tenhamos uma segunda onda dessa doença no nosso estado, e que possamos se ver livre desse vírus até que chegue a vacina e que possamos imunizar a população”, destacou a coordenadora do Comitê de Enfrentamento da Covid-19, Silvana Vedovelli.

