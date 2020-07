GEA repassa R$ 30 milhões à Prefeitura de Macapá para asfaltamento e sinalização de vias

Primeira transferência de recursos para pavimentação foi feita nesta quinta-feira, 23: valor é de R$ 5 milhões.



O Governo do Estado vai investir R$ 25 milhões no asfaltamento de ruas e avenidas da capital e outros R$ 5 milhões em sinalização vertical e horizontal por meio de dois convênios com a Prefeitura Municipal de Macapá. As obras, que devem se estender por todo o período de verão, irão beneficiar vias importantes em vários bairros.

O primeiro repasse do convênio de pavimentação, no valor de R$ 5 milhões foi feito para a Prefeitura de Macapá nesta quinta-feira, 21. A parceria entre o governo Estadual e o município de Macapá, é uma articulação do presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, que fez as solicitações ao governador Waldez Góes, ainda no ano passado.

O convênio para sinalizar as vias revitalizadas com recapeamento ou asfaltamento, cujo o montante será de R$ 5 milhões no total, está na fase de elaboração do seu plano de trabalho, onde todos os pontos a serem sinalizados estão sendo definidos.

Em 2019, a Prefeitura de Macapá e o Governo do Estado já haviam trabalhado em parceria nas obras de asfaltamento e recapeamento da capital. Foram executados 10 quilômetros de vias por meio de um outro convênio já encerrado. A transferência de recursos do próprio tesouro estadual foi de R$ 5 milhões.

Por esse convênio a avenida Timbiras, por exemplo, importante via de ligação entre o bairro do Buritizal, Beirol e a zona central de Macapá, foi recapeada em 1,4 quilômetros. Com as obras de revitalização, a Timbiras ganhou também urbanização do canteiro central e voltou a dar vazão ao tráfego que converge também nos bairros Congós e Muca. A Sétima Avenida do Congós e um trecho da avenida Almirante Barroso também foram recapeadas nesse pacote.



O novo convênio possibilitará que a Prefeitura de Macapá atue na requalificação da pavimentação asfáltica de ruas como a Leopoldo Machado, que conecta a Zona Central à Zona Sul da capital, Mamoeiro, no bairro Brasil Novo, e Claudomiro de Moraes, no trecho entre as avenidas Clodovio Coelho e Paraná.

Serão contempladas, ainda, as avenidas Pinhal, no Brasil Novo, e Feliciano Coelho, bastante desgastada pelo intenso tráfego e obras de implantação de esgoto que estão sendo feitas pela Companhia de Água e Esgotos do Amapá (CAESA). O convênio que começa a execução agora, foi assinado em outubro de 2019, mas a Secretaria das Cidades aguardava a prefeitura de Macapá concluir o processo de licitação para execução do projeto. Com a nova etapa das obras de melhoria na mobilidade urbana de Macapá, os investimentos vão totalizar R$ 35 milhões ao final da execução.

Mais asfalto

Em uma outra frente de trabalho a Secretaria dos Transportes repassou à prefeitura de Macapá 4.050 toneladas de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado Quente). A massa asfáltica como é popularmente conhecida, foi processada na usina do Governo do Estado no Distrito Industrial. O material, produziu seis quilômetros de asfalto. A parceria ainda prevê o repasse de 950 toneladas CBUQ à prefeitura.

Além destas parcerias com o município de Macapá, o Governo do Amapá também trabalhou diretamente no asfaltamento, sinalização, calçamento e drenagem de vias na capital. Uma frente de trabalho capitaneada pela Secretaria de Estado dos Transportes (Setrap), asfaltou 52 quilômetros de ruas e avenidas com investimentos que já totalizam R$ 73 milhões pelo Plano de Mobilidade Urbana.

Os serviços executados visaram a estruturação de cinturão asfáltico em vias de grande trafegabilidade pelos transportes coletivos nos bairros Pedrinhas, Zerão, Marabaixo, Buririzal, Infraero I e II, Ipê, Cidade Nova, São Lázaro, Universidade, Novo Horizonte, Parque dos Buritis, Ilha Mirim, Açaí, Nova Esperança, Jardim Marco Zero, Renascer incluindo o Lago da Vaca.

O bairro Infraero II teve a via Carlos Lins Cortes, que corta a região transversalmente, totalmente pavimentada. Um record de asfaltamento na capital com 5 quilômetros em toda a sua extensão.



