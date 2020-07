Bioparque da Amazônia abrirá com protocolo de visitação nesta sexta-feira, 24

A partir das 11h desta sexta-feira, 24, o Bioparque da Amazônia irá reabrir com protocolo para os visitantes, atendendo às medidas de segurança de enfrentamento da Covid-19. O espaço funcionará de quinta a domingo, das 9h às 17h, e terá restrições para garantir a segurança sanitária em decorrência da pandemia. Haverá limitação de visitantes.

O uso de máscara é obrigatório para adultos e crianças (entrada permitida apenas para crianças acima de 5 anos). Para atividades em grupos que não sejam da mesma família, deverão ser autorizadas previamente pela direção, mediante solicitação por meio de ofício, que deverá ser entregue na portaria.

Para a segurança e conforto dos visitantes, a direção solicita aos visitantes que levam água (em suas garrafinhas) e álcool em gel, para uso individual, e devem manter distanciamento entre as pessoas. Os passaportes para qualquer atividade de aventura serão vendidos exclusivamente na bilheteria, e a pulseira será colocada pelo próprio visitante, sem contato com as recepcionistas.

Para informações e agendamento: (96) 98801-9938.

Data: 24/07 (sexta-feira)

Horário: 11h

Local: Rod. Juscelino Kubitschek – Jardim Equatorial, Macapá

Sugestão de entrevista: prefeito de Macapá – Clécio Luís; diretor do Bioparque da Amazônia – Richard Madureira; coordenadora de Biodiversidade – Tatiana Costa

