Ifap abre vagas para professores de ensino à distância com bolsas de até R$ 1,3 mil

Inscrições para professores formadores nos cursos de licenciatura em pedagogia e formação pedagógica vão até esta quarta-feira (22)

Processo seletivo realizado pelo Instituto Federal do Amapá (Ifap) oferta 2 vagas para professores na modalidade ensino à distância, através da Universidade Aberta do Brasil (UAB). As bolsas são de R$ 1,3 mil e R$ 1,1 mil, dependendo das atribuições. Inscrições seguem até esta quarta-feira (22).

O regime do trabalho é de 20 horas semanais com duração de 4 meses e os interessados devem realizar a inscrição pelo formulário eletrônico disponibilizado pelo Ifap. Os cargos são para professor formador dos cursos de licenciatura em pedagogia e formação pedagógica.

As atribuições das bolsas são nas categorias “professor formador 1”, que deve ter experiência mínima de 3 anos no magistério superior, e “professor formador 2”, com no mínimo 1 ano de experiência.

A seleção será por análise curricular e envio de plano de trabalho pelos candidatos. Para sanar dúvidas, o processo seletivo disponibilizou o e-mail: [email protected].

A convocação está prevista para 29 de julho.

Do G1 Amapá

