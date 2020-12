Na Bet365 a segurança dos dados e valores dos clientes é uma prioridade

Proteger dados e valores de clientes que diariamente fazem suas apostas esportivas por meio de centenas de sites na internet é uma tarefa que sem dúvida exige muita organização, responsabilidade e eficiência, algo que nem todas as casas do ramo pode oferecer. A necessidade de alta tecnologia e dispositivos de segurança de última geração jamais pode ser negligenciada no segmento.

Na casa de apostas britânica Bet365, líder mundial de seu segmento, o interessado em apostar pela internet encontra tudo isto e muito mais. A empresa tem um nome mundialmente respeitado e uma carteira com milhões de usuários com alto grau de satisfação e, obviamente, poucas reclamações.

Fundado e com sua principal sede no Reino Unido, este bookmaker internacional utiliza a tecnologia de criptografia SSL de 128 bits para proteger os dados dos jogadores da ação dos hackers que empesteiam a internet. Ela faz uso de geradores de números aleatórios para produzir os resultados de todos os jogos virtuais

Os RNGs asseguram um resultado justo e verdadeiramente aleatório para seus jogos. Nem o operador nem o provedor de software seriam capazes de manipular resultados de qualquer tipo. Além disso, o site da Bet 365 tem a auditoria da eCogra para garantir que ofereça uma experiência de jogo justa aos muitos clientes da casa de apostas. Trata-se sem dúvida de uma das mais modernas e seguras plataformas em ação no mundo das apostas esportivas em todo o mundo.

A empresa tem a certificação feita pela Comissão de Jogo do Reino Unido, além de ser licenciada pelo Governo de Gibraltar sob a licença número RGL 075 e regulamentada pelo Comissário Gibraltar Gambling. A Bet365 também tem sua lisura, competência e eficiência reconhecidas por exigentes órgãos em países como a Austrália.

A Bet365 também é regulamentada no Caribe, região com antiga e bem firmada tradição no ramo de jogos. Tudo para deixar seus usuários mais tranquilos e seguros na hora de darem seus palpites em diferentes modalidades esportivas!

Os brasileiros interessados a iniciar sua experiência no fascinante mundo das apostas esportivas pela internet podem relaxar e optar pela Bet365 sem qualquer receio. A empresa chegou e está em expansão no mercado de nosso País não como uma organização sem passado ou credenciais de peso em todo o mundo. Toda uma tradição de bons serviços e satisfação aos seus clientes de 20 anos acompanha este nome!

Como se sabe, a regulamentação das apostas esportivas online demorou para chegar em nosso País, mas ocorreu de maneira definitiva em dezembro de 2018. Se você é um dos que cogitam fazer seus lances pela Bet365 e estão receosos em relação à legalidade do ramo, pode ficar tranquilo. É legal, seguro e muito divertido.

A propósito, o número de futebol brasileiros que já até deixaram seus empregos originais e têm feito das apostas online sua principal fonte de renda está em expansão. Estes pioneiros do sucesso no segmento em alguns casos arrecadam mais de R$ 5 mil mensais ou mais apenas com jogos pela internet. Que tal agora experimentar? A Bet365 o receberá muito bem e facilitará seu ingresso, afinal competência e experiência internacional não lhe faltam. O jogo vai começar!

