Conheça a nova realidade dos cassinos de Las Vegas

Las Vegas, Nevada, cidade que é considerada a capital mundial dos cassinos, atrai milhares de turistas todos os anos. No entanto, ela vinha passando por uma realidade bem diferente. Com seus principais atrativos turísticos fechados, a economia da cidade estava em decadência.

Porém, recentemente os cassinos reabriram ao público após meses fora de funcionamento por conta da crise que assola o mundo. Desde o início do mês, o ambiente dentro das casas de jogos e hospedagem estão muito diferentes, uma vez que os estabelecimentos devem seguir diversas normas de segurança novas. Um dos cassinos mais famosos de Las Vegas, City Time, divulgou uma lista com as novas diretrizes que estão sendo aplicadas nos cassinos de Nevada.

Lista de novas diretrizes

1 – Uso de Máscaras

O uso de máscaras de proteção vem sendo implementado desde o início da quarentena, pois desde então utilizar o equipamento de proteção em público tornou-se um consenso. E, apesar do uso não ser obrigatório, muitos estabelecimentos em Nevada oferecem máscaras gratuitas no momento em que seus hóspedes fazem o check-in.

2 – Número limitado de pessoas

Os jogos de mesa coletivo, como o poker, blackjack, roleta, dentre outros, terão o número de jogadores limitados até que se possa voltar a normalidade. Por enquanto, quem se interessa por variações do jogo da roleta pode recorrer às versões online para se divertir sem restrições adicionais e com proteção extra. A Caesars Entertainment segue as regras de segurança estabelecidas pelo estado, que são:

Três jogadores por vez nas mesas de blackjack, carnival e pai gow;

Seis players por mesa de craps;

No máximo quatro jogadores por mesa de poker ou roleta;

As pessoas não poderão ficar ao redor dos jogadores durante as partidas de qualquer jogo;

Os itens utilizados durante os jogos, como: dados, fichas, cartas, etc. Serão higienizados frequentemente.

Os croupiers cederão álcool em gel ou outro desinfetante disponível, para os players higienizarem suas mãos sempre que chegarem às mesas.

3 – Sem cobrança por estacionamento

Com o intuito de atrair visitantes, muitos cassinos estão deixando de cobrar taxas pelo estacionamento, um encargo que se tornou comum para os apostadores.

4 – Sem salas de Poker

Infelizmente, as salas de poker do Caesars Palace, Wynn Resorts e MGM Resorts International não funcionaram no dia de reabertura dos cassinos.

