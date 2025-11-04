Governo do Amapá realiza 3º sorteio do Nota Amapaense nesta quinta-feira, 6

O Governo do Amapá realiza nesta quinta-feira, 6, às 9h, o 3º sorteio do programa Nota Amapaense, uma iniciativa que incentiva os consumidores a incluírem o CPF na nota fiscal para concorrer a prêmios em dinheiro e reforça a cidadania fiscal no estado. O sorteio acontece no auditório da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz).

Na atividade deste mês, 70 pessoas serão sorteadas com prêmios que variam de R$ 1 mil a R$ 30 mil. A ação é aberta à imprensa e contará com a presença de auditores e representantes do Governo do Estado para garantir transparência no processo. Até agora já foram realizados dois sorteios, em setembro e outubro, totalizando 170 participantes contemplados com valores que chegaram a R$ 353 mil.

Local: Auditório da Sefaz

Data: 06/11/2025 às 9h0

Endereço: Avenida Procópio Rola, n. 90, no Centro Administrativo do Amapá, em Macapá.

Agência de Notícias do Amapá

