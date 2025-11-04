Sebrae promove capacitações para lideranças indígenas do Amapá

Cursos integram o Projeto Economia Criativa e fortalecem o empreendedorismo e a gestão comunitária em territórios indígenas

Luiza Maciel

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae), realiza capacitações voltadas às lideranças indígenas do estado, com o objetivo de fortalecer a gestão comunitária e fomentar o desenvolvimento sustentável em diferentes contextos socioculturais. As atividades integram o Projeto Economia Criativa do Amapá e acontecem nos meses de outubro e novembro, na sede do Sebrae em Macapá.

De acordo com a analista técnica do Sebrae, Kátia Sarmento, as capacitações têm como propósito fortalecer o protagonismo das lideranças indígenas, incentivando práticas de gestão e empreendedorismo alinhadas aos valores culturais e sociais de cada povo.

“Esses cursos buscam desenvolver habilidades administrativas e financeiras, que contribuam para a sustentabilidade e autonomia das comunidades indígenas, sem perder de vista o respeito às suas tradições e modos de vida”, destacou Kátia Sarmento.

Capacitação

A programação contempla cinco cursos, entre eles, Introdução à Administração, Informática Básica, Rotinas Administrativas, Planejamento e Organização do Trabalho e Introdução às Finanças. As atividades têm carga horária entre 8 e 16 horas, com aulas conduzidas de forma participativa e adaptadas à realidade das comunidades indígenas.

Entre os objetivos estão o aprimoramento da gestão organizacional de associações e cooperativas indígenas, o desenvolvimento de competências em planejamento e finanças e a valorização dos saberes tradicionais como ferramenta de inovação e geração de renda.

Coordenação

A ação é realizada pelo Sebrae, em parceria com o Instituto de Pesquisa e Formação Indígena (Iepé), com a coordenação da técnica do Sebrae, Kátia Sarmento.

Com a iniciativa, o Sebrae reafirma o compromisso em promover a inclusão social e econômica, com apoio ao empreendedorismo indígena como caminho para o desenvolvimento sustentável e o fortalecimento das economias locais.

Programação

Data: 10 a 13/11 – Rotinas Administrativas

Hora: 8h às 12h

Local: Sede do Sebrae – Unidade de Educação Empreendedor – Sala 1

Data: 17 a 19/11 – Planejamento e Organização do Trabalho

Hora: 8h às 12h

Local: Sede do Sebrae – Unidade de Educação Empreendedor – Sala 1

Data: 24 a 27/11 – Introdução à Finanças

Hora: 8h às 12h

Local: Sede do Sebrae – Unidade de Educação Empreendedora – Sala 1.

Serviço:

Sebrae no Amapá

