Círculos bizarros no Ártico confundem cientistas e até mesmo a NASA

Até agora, ninguém sabe afirmar o que são essas marcas e quais são suas origens

Já faz uma década que a NASA anda vasculhando o Ártico por vias aéreas para tentar entender melhor a região. No entanto, parece que ainda vai demorar para a agência norte-americana desvendar a área.

Exemplo disso são os círculos esquisitos que estão aparecendo nas formações de gelo próximas ao Mar de Beaufort. Até agora, ninguém faz ideia do que são essas marcas ou qual é a origem delas.

Esses desenhos foram avistados recentemente e fotografados pelo cientista John Sonntag, de dentro de um avião P-3 da NASA. O especialista está empreendendo missões no Ártico há tempos, mas sempre se surpreende com coisas esquisitas que aparecem por ali. Dessa vez, o que despertou sua curiosidade foram esses círculos, que às vezes aparecem acompanhados de buracos no meio do gelo.

A primeira vez que Sonntag avistou essas marcas foi ao norte do rio Mackenzie, e tão logo ele percebeu que aquilo era algo diferente de tudo o que já havia visto.

A descoberta intrigou os cientistas, que ainda não chegaram à nenhuma conclusão sobre o que pode significar as marcações. Há quem diga que existem algumas razões para se acreditar que essa camada de gelo com os buracos marcados foi formada recentemente a partir de um acúmulo de água.

Veja mais no site Galileu