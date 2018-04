Mais de 3,3 milhões de pessoas são contempladas com isenção no ENEM 2018

Reprovados somam 500 mil; recurso pode ser entregue até domingo (29)

Os mais de 3,8 milhões de estudantes que solicitaram a isenção no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2018 já podem conferir o resultado na Página do Participante, disponível no site do organizador, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Dos solicitantes, 3.318.149 foram contemplados (87%). Estudantes aprovados devem ficar atentos: também precisarão fazer a inscrição no exame, entre 7 e 18 de maio, assim como os demais participantes.

Os candidatos que tiveram o pedido de isenção do ENEM reprovado totalizam 500.513 pessoas. Estas podem entrar com recurso a partir desta segunda-feira (23) até às 23h59 deste domingo (29). Neste caso, deverá apresentar novos documentos. E se o estudante teve a justificativa reprovada por não ter apresentado os documentos, ou por estes estarem incorretos, deverá corrigir os documentos na página.

Balanços das isenções concedidas

Segundo o balanço anunciado pelo Inep, a concessão da isenção foi feita da seguinte forma:

Estudantes cursando a última série do Ensino Médio em 2018, em escola da rede pública declarada ao Censo Escolar, fizeram 971.924 solicitações. Destes, 956.128 foram contemplados e 15.796 foram reprovados.

Foram contemplados 2.089.666 estudantes que cursaram todo o ensino médio em escola pública ou foi bolsista integral na rede privada e que têm renda, por pessoa, igual ou menor que um salário mínimo e meio. Nesta categoria, foram feitas 2.221.639 solicitações, mas 131.973 foram reprovadas.

Somaram 276.647 solicitações as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade socioeconômica por ser membro de família de baixa renda, que possuem Número de Identificação Social (NIS), único e válido; e tem renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo ou renda familiar mensal de até três salários mínimos. Destas, 269.070 foram contempladas

Saiba mais no Alagoas 24h