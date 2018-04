WhatsApp Beta recebe novidade que permite salvar e ouvir mensagem de voz antes de enviar

O WhatsApp Beta está recebendo mais uma novidade crucial para quem gosta de enviar áudios para amigos e familiares. Recentemente, nós vimos que o mensageiro adicionou a capacidade de travar uma gravação e o novo recurso de notificações importantes.

Agora, de acordo com o pessoal do WABetaInfo, site especializado no mensageiro, o WhatsApp Beta começou a receber mais uma novidade relacionada a gravação de áudio no Android. Com ela, agora é possível salvar o áudio antes de enviar caso ocorra algum imprevisto como no recebimento de uma ligação, por exemplo.

Desta forma, o usuário pode atender a chamada e depois voltar ao mensageiro onde verá que sua mensagem de áudio está salva, sendo possível ouvir seu conteúdo antes de enviar para o destinatário.

