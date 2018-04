Escola do Meio Ambiente da UEA abre vagas para alunos do Ensino Fundamental e Médio

Os temas abordarão a cada sábado problemas ambientais, contemplando o nível global, nível nacional, regional, estadual e local

A Escola do Meio Ambiente da Universidade do Estado do Amazonas abre inscrição, gratuita e limitada para alunos do Ensino Fundamental, do 6° ao 9° ano, e para alunos do Ensino Médio, do 1° ao 3° ano. A ênfase das atividades está na realização de atividades práticas e vivência de conhecimentos científicos.

Ao final do curso, serão concedidos certificados de participação aos alunos que obtiverem 80% de frequência, bem como premiação simbólica aos primeiros classificados nas atividades. As aulas serão desenvolvidas pelos universitários do curso de licenciatura em Ciências Bilógicas da UEA.

As atividades serão realizadas na Escola Normal Superior – UEA/ENS, localizada na Av. Djalma Batista, 2470 – Chapada, nos dias 28/04, 05/05, 12/05, 19/05 e 02/06 nos horários de 8h às 10h para Ensino Fundamental e de 10h às 12h para Ensino Médio, com encerramento e entrega de certificados e medalhas no dia 09/06. Os interessados podem se inscrever pelo site www.doity.com.br/emauea .

