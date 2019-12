Sobe para 28 o número de mortos durante tufão nas Filipinas

As Filipinas elevaram hoje (27) para 28 o número de mortos causados pela passagem do Tufão Phanfone no centro do país. A forte chuva e os ventos, que chegaram a 195 quilômetros (km) por hora, deixaram ainda dois feridos e 12 desaparecidos.

O balanço anterior indicava 16 mortos durante a passagem do tufão, que atingiu as Filipinas no dia de Natal.

Destroyed Christmas decorations are seen after Typhoon Phanfone swept through Tanauan, Leyte, in the Philippines December 25, 2019, in this photo obtained from social media. Paul Cinco/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

Tufão Phanfone atingiu a cidade de Tanauan, Leyte, nas Filipinas, e destruiu casas e decoração de Natal vista nas ruas Reuters/Paul Cinco

Segundo o último relatório divulgado pela Agência Nacional de Prevenção de Desastres, o tufão já se encontra fora do arquipélago, a cerca de 335 km a oeste de Subic, na costa noroeste.

A maioria dos mortos foi registrada na ilha de Panay. O tufão destruiu barcos, casas e causou inundações, forçando cerca de 39 mil pessoas a deixarem suas casas e ir para abrigos temporários. Quase 90 municípios ficaram sem eletricidade.

O tufão causou outros danos, sobretudo no setor da pesca e em cerca de 60 mil hectares de áreas de cultivo, avaliados em mais de 571 milhões de pesos (cerca de 10,15 milhões de euros).

As Filipinas são atingidas por dezenas de tufões todos os anos durante a estação chuvosa, que começa por volta dos meses de maio e junho e geralmente termina entre novembro e dezembro.

Em novembro de 2013, o tufão Haiyan causou mais de 6.300 mortes e deixou mil desaparecidos.

