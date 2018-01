Em Ananindeua, 2% da população tem acesso a saneamento

O programa Natureza Viva conversou com Ana Graziela Aguiar, repórter da TV Brasil, que conversou sobre o saneamento básico no município de Ananindeua, no estado do Pará.

Com cerca de 500 mil habitantes, a cidade, que fica próxima da capital Belém, é considerada a pior no quesito saneamento básico do país. Segundo a jornalista, somente 2% da população tem acesso a saneamento básico. Outra cidade que não fica atrás é Macapá, capital do estado do Amapá. Segundo o Ranking do Saneamento Básico do Instituto Trata Brasil, nas capitais do Norte, cerca de 82% de todo o esgoto gerado não é tratado, a pior situação entre todas as regiões.

