Psicóloga fala sobre a importância do debate sobre água

A apresentadora Mara Régia conversou com a psicóloga e vice-reitora da Universidade da Paz (Unipaz) Lydia Rebouças. Ela foi uma das convidadas do II Seminário Internacional Água e Transdisciplinaridade, que aconteceu em Brasília nos dias 11 e 12 de janeiro. O evento chamado Águas Pela Paz integra um conjunto de eventos preparatórios oficiais do 8º Fórum Alternativo Mundial da Água. A Unipaz é uma das instituições realizadoras do Fórum.

Ela fala sobre a importância de se debater a questão da preservação dos recursos hídricos entre os povos e sobre cultura de paz. Ouça a entrevista no player abaixo.