Artesãos acreanos se organizam para participar da visita do papa Francisco ao Peru

Na próxima semana, mais precisamente entre os dias 19 e 22, os irmãos andinos receberão a visita do papa Francisco. O pontífice passará por três cidades no Peru: Puerto Maldonado, Trujillo e a capital Lima.

Na oportunidade, diversos acreanos estão se organizando para prestigiar a chegada do líder católico à América do Sul.

A visita do papa Francisco ao país vizinho aquece também a economia acreana. Agências de viagens se preparam com excursões e o governo do Estado, por meio da Secretaria de Pequenos Negócios (SEPN) e o gabinete da primeira-dama Marlúcia Cândida, levarão artesãos à cidade de Puerto Maldonado, no Peru, para expor os produtos locais.

“A vinda do líder do Vaticano ao Peru traz boas perspectivas aos brasileiros, principalmente aos acreanos, pois, além de participarem do evento para receberem a mensagem do papa Francisco, essas pessoas irão a Puerto Maldonado, um dos lugares de visitação do pontífice, para expor seus produtos através da feira de pequenos negócios do Acre”, declarou a coordenadora de artesanato acreano Vera Lúcia.

Vera Lúcia diz ainda que cerca de 10 artesãos devem ir ao Peru, Nessa semana, a coordenação de artesanato e o gabinete da primeira-dama estão traçando os últimos detalhes para abrilhantar ainda mais o evento religioso no país vizinho com a exposição de produtos tipicamente acreanos.

“Estamos aguardando que os artesãos repassem os materiais que serão expostos no evento do papa. A previsão é de que dia 14 de janeiro estaremos a caminho de Puerto Maldonado chegando antes para organizar os estandes e montagem da feirinha”, afirmou Vera Lúcia.

Marcelo Torres