Especialista alerta para os cuidados com idosos no inverno amazônico

Com o inverno amazônico chegam as doenças oportunistas, entre elas, a gripe, transmitida pelo vírus Influenza. Cuidados simples podem ser fundamentais para evitar a doença, especialmente, em idosos que tendem a sofrer mais com a incidência de viroses e com os sintomas típicos como dores na garganta, tosse e coriza, como alerta a geriatra do Hospital Jean Bitar (HJB), Laiane Dias.

“Manter-se hidratado é de extrema importância para evitar quadros como esse, já que com o tempo e envelhecimento das células do cérebro perde-se a sensação de sede”, orienta, ressaltando alguns cuidados, entre elas a vacinação anual contra a gripe, que é disponibilizada em postos de saúde para pessoas com mais de 60 anos.

A médica orienta familiares e cuidadores para a higienização das mãos com água e sabão ou álcool gel, são importantes. Manter-se afastado de pessoas contaminadas pela gripe também ajuda a prevenir a doença, que pode agravar com a imunidade baixa e associação com outras doenças, como pneumonias.

“Todos os cuidados devem ser tomados, já que a saúde do idoso é bastante delicada e doenças como a dengue e zika, que também costumam surgir no período das chuvas, são outro perigo”, atenta a médica, que cita ainda cuidados com água acumulada em recipientes dentro ou próximo das casas. Isso também pode agravar o estado de saúde do idoso contaminado pela gripe.

O aposentado Gilmar Araújo, de 60 anos, afirma que nessa época de chuva toma todas as precauções possíveis para evitar a gripe e outras viroses. “Mantenho sempre a casa limpa. Evito que qualquer tipo de objeto que acumule água para que não haja a proliferação do mosquito Aedes aegypti”, assegura. Como completou recentemente 60 anos, ele diz que adotará o hábito de tomar a vacina anual contra a gripe e acredita que isso ajudará a evitar a doença.

Laiane Dias também sugere que a nova geração se preocupe mais com a saúde, para que no futuro tenhamos idosos saudáveis. A prática de exercícios e uma alimentação balanceada são fundamentais no processo de envelhecimento.

A equipe multidisciplinar do Hospital Jean Bitar, referência para atendimento na especialidade de Geriatria, realizou ano passado 21.874 atendimentos ambulatoriais, sendo 1.205 somente nessa especialidade.

O hospital atualmente disponibiliza 70 leitos e também é referência estadual para endoscopia digestiva, endocrinologia, reumatologia, geriatria, pneumologia e clínica médica.

Serviço: O Hospital Jean Bitar fica na Rua Cônego Jerônimo Pimentel, Umarizal, em Belém. Mais informações: (91) 3239-3800.

Por Vera Rojas