Governo de Roraima quer prorrogar permanência da Força Nacional

A Secretaria de Segurança Pública de Roraima informou que negocia com o governo federal a permanência, por mais 90 dias, da Força Nacional no estado.

O assunto foi tratado em reunião, no último sábado (9), entre o titular da pasta, Márcio Amorim, e o diretor da Força Nacional, coronel Antonio Aginaldo de Oliveira. O governador Antonio Denarium também já encaminhou pedido ao Ministério da Justiça.

A atuação dos militares em Roraima termina neste mês, se não houver prorrogação.

Segundo o governo roraimense, com a intervenção no Sistema Prisional e o reforço da Força Nacional, constatou-se uma redução da criminalidade no estado.

EBC