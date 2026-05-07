Imersão musical transforma escola pública em polo de criação e inclusão em Manaus

Ação do Pontão de Cultura Territórios de Rios leva oficinas artísticas e práticas culturais à Escola de Tempo Integral Hermenegildo de Campos até o dia 8 de maio



A Escola de Tempo Integral Hermenegildo de Campos, no bairro Presidente Vargas, em Manaus, se torna palco de uma experiência que vai muito além da sala de aula, até o dia 8 de maio, sempre das 14h às 16h. A oficina de musicalização para crianças e jovens tem a proposta de transformar o cotidiano escolar em um espaço de criação, pertencimento e expressão.

A iniciativa integra o Pontão de Cultura Territórios de Rios e é realizada pela Associação dos Artistas Cênicos do Amazonas – Arte&Fato, em parceria com o Território Cênico. Juntas, as instituições unem trajetórias reconhecidas na mobilização cultural para fortalecer a rede de Pontos de Cultura no estado e aproximar ainda mais a arte da educação pública.

A proposta da ação é formar sujeitos sensíveis, criativos e conectados com sua realidade. A musicalização, nesse contexto, se apresenta como uma poderosa ferramenta de inclusão social, permitindo que crianças e jovens encontrem na arte um espaço seguro de expressão, escuta e construção coletiva.

“Quando a música entra na escola, ela abre caminhos. Caminhos para o diálogo, para o respeito às diferenças e para o desenvolvimento integral dos estudantes”, destaca Douglas Rodrigues, coordenador da iniciativa.

Atividades

Durante a imersão, os alunos participam de atividades como: canto e coral, percussão, poesia e expressão corporal. As práticas são conduzidas pelos instrutores Regina Santos, Alan Jones e Ewerton Almeida, que promovem não apenas o aprendizado técnico, mas também vivências culturais que estimulam o trabalho em grupo, a autoestima e o protagonismo juvenil. Também haverá a participação de Marieny Matos com oficina de educação antirracista.

A ação também cria pontes importantes entre escola e comunidade, promovendo intercâmbios culturais, escutas sensíveis e o mapeamento de saberes locais. Nesse processo, a escola deixa de ser apenas um espaço de ensino formal e passa a atuar como um território vivo de cultura e transformação social.

A programação inclui atividades formativas, encontros culturais e ações de articulação que reforçam um princípio essencial: a educação só é completa quando também é sensível, criativa e inclusiva na rede pública de ensino.

As ações fazem parte do programa Cultura Viva, através do edital Pontões de Cultura do Estado do Amazonas, promovido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Amazonas.

Serviço

O quê: Oficina de Musicalização para crianças e jovens

Onde: Escola de Tempo Integral Hermenegildo de Campos (Rua da Legião, S/N, bairro Presidente Vargas)

Quando: 4 de maio a 8 de maio, sempre das 14h às 16h

Público alvo: Acesso somente de alunos matriculados na escola

Crédito das fotos

Bruno Lopes/Divulgação

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