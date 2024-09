Governo do Amapá reforça Campanha Nacional de Vacinação contra o vírus da influenza em todo o estado

Até 9 de setembro, apenas 2,37% da população foi imunizada. Vacina está disponível nas unidades de saúde dos 16 municípios.

O Governo do Amapá segue até 26 de outubro com as ações de mobilização para a vacinação contra o vírus da influenza, conforme o calendário estabelecido pelo Ministério da Saúde. O ponto alto da Campanha Nacional de Vacinação contra o vírus da influenza será no Dia “D” marcado para 19 de outubro.

A mobilização busca reduzir as complicações, internações e a mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus da influenza na população alvo para a vacinação. Até 9 de setembro, apenas 2,37% da população foi imunizada, de acordo com dados Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS).

“A meta que o ministério preconiza é de 90% da cobertura vacinal de cada grupo, entretanto, estamos incentivando e monitorando os municípios para que o percentual seja maior”, pontuou o superintendente de Vigilância em Saúde, Cássio Peterka.

Ainda segundo o levantamento, os municípios com maior cobertura são Itaubal com 13,87% dos moradores vacinados, Serra do Navio com 11,06%, e Vitória do Jari com 7,77% de pessoas vacinadas. Os dados são referentes aos grupos prioritários, como crianças, idosos, gestantes, puérperas e indígenas.

A vacinação contra a gripe começou em período diferenciado nos estados da Região Norte, para garantir a imunização da população durante o inverno amazônico. No Amapá, a campanha iniciou em 2 de setembro, durante a 53ª Expofeira.

A vacinação contra a gripe começou em período diferenciado nos estados da Região Norte

Influenza

A gripe é uma doença causada por diferentes tipos de vírus como Influenza H3N2, H1N1 ou Influenza B. Esses vírus afetam as vias aéreas incluindo o nariz, boca, garganta e pulmões causando tosse, coriza e dor de garganta.

Confira quem pode se vacinar contra influenza:

Idosos;

Gestantes;

Puérperas;

Crianças com idade de 6 meses a menores de 6 anos;

Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas;

Caminhoneiros;

Funcionários do sistema prisional;

Integrantes das Forças Armadas;

Pessoas com deficiência permanente;

Pessoas com doenças crônicas;

Pessoas maiores de 60 anos;

População privada de liberdade;

Povos indígenas;

Professores de escolas públicas e privadas;

Profissionais das forças de segurança e salvamento;

Trabalhadores da saúde;

Trabalhadores de transporte rodoviário de passageiros urbano e de longo curso;

Trabalhadores portuários.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...