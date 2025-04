PS UNIFAP 2025: Universidade divulga resultado provisório dia 4 de abril

Lista dos aprovados será divulgada às 15h da próxima sexta-feira, em evento no hall da Reitoria, em Macapá (AP), e no canal do YouTube da TV e Rádio Universitária.

Na próxima sexta-feira, 4 de abril, a Universidade Federal do Amapá (Unifap) divulga o resultado provisório do Processo Seletivo 2025 (PS Unifap 2025), que este ano ofertou 1.575 vagas para os cursos de graduação presenciais oferecidos nos campi Marco Zero do Equador (Macapá) e Santana.

A cerimônia de divulgação da lista dos aprovados será realizada às 15h no hall do prédio da Reitoria, localizado no campus Marco Zero do Equador (Macapá-AP), onde será fixado em mural a relação dos candidatos aprovados. O listão dos aprovados também será lido na Rádio Universitária 96,9 FM, no mesmo horário, e disponibilizado no site do Departamento de Processos Seletivos e Concursos da Unifap e no canal da TV e Rádio Unifap no YouTube.

O novo cronograma do PS 2025 foi publicado no site do Departamento de Processos Seletivos e Concurso (Depsec), da Unifap. Segundo o documento, o resultado provisório do certame está previsto para o dia 4 de abril. Candidatos terão o dia 7 de abril para interpor recursos em relação ao resultado provisório. O resultado final será divulgado no dia 8 de abril de 2025.

Todas as informações sobre as etapas do PS 2025 da Unifap estão disponíveis no link https://depsec.unifap.br/concursos/processos/679977722aee1e87f1ed143d.



Serviço

Resultado provisório do Processo Seletivo Unifap 2025 – Campi Marco Zero do Equador (Macapá) e Santana

Dia 4 de abril de 2025, às 15h, no hall do prédio da Reitoria da Unifap (Rod. Josmar Chaves Pinto, KM 02, bairro Universidade, Macapá-AP). A lista dos aprovados estará disponível no mural da Reitoria e no site do Departamento de Processos Seletivos e Concursos da Unifap. O listão também será lido, ao vivo, na Rádio Universitária 96,9 FM e no canal da TV e Rádio Unifap no YouTube.

