Dia Mundial de Conscientização do Autismo é comemorado com ação social gratuita do Senac

A programação é uma parceria entre a instituição e a Ama/AP

O Sistema Fecomércio AP, por meio do Senac Amapá, realiza atendimentos de saúde a alunos, pais e colaboradores da Associação de Pais e Amigos dos Autistas do Amapá (Ama/AP), neste sábado (2), das 8h às 12h, na sede da Associação. A Ação Social é alusiva ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo e proporciona um momento de descontração e qualidade de vida.

Dentre os serviços ofertados estão: Aferição de Pressão Arterial com orientações sobre prevenção a Hipertensão Arterial e hábitos de vida saudável, teste de glicemia, avaliação e orientação nutricional, massagem relaxante, limpeza facial com aplicação de argila, profilaxia dentária e embelezamento de sobrancelhas.

O Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo foi instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) com o objetivo de levar conhecimento à população sobre o transtorno e a importância do diagnóstico precoce e tratamento.

Informações:

Data: 2 de abril (sábado)

Horário: das 8h às 12h

Local: Sede da Ama/AP, localizada na av. José Gonçalves Leão, nº 398 – Murici – Distrito da Fazendinha

Contato para agendamento de entrevistas:

Assessora de Comunicação – Andréa Maciel (96) 991629993

Fotos: Ama/AP

