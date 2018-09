Feira de Beleza do Sebrae atrai cerca de 3 mil pessoas

O evento aconteceu no período de 12 a 14 de setembro

Graziela Miranda

No período de 12 a 14 de setembro, o Sebrae no Amapá realizou a segunda edição da Feira Amapá Beauty Fashion 2018. No período, aproximadamente 3 mil pessoas estiveram presentes nos três (3) dias de evento, de acordo com a gestora do Projeto Negócios da Beleza e Cosméticos do Sebrae no Amapá, Sandra Gama.

A programação contou com exposição e venda de produtos cosméticos, serviços de estética, serviços de corte, maquiagem, design de sobrancelha, exposição e comercialização gastronômica (praça de alimentação), Espaço Salão Modelo da Norma, Espaço Kids e desfiles.

Para a diretora-técnica do Sebrae no Amapá, Isana Alencar, a realização da Feira da Beleza foi muito positiva ao segmento. “Foi uma excelente oportunidade para que todos os profissionais pudessem mostrar seus produtos e serviços e, assim, gerar novos negócios trazer capacitações e inovações para esse segmento. Então o Sebrae fica muito feliz com o resultado que ele entrega, com contatos, público e visitantes qualificados. Então foi um evento de grande sucesso e impacto para o setor”, afirmou a diretora-técnica do Sebrae, Isana Alencar.

O projeto Feira de Beleza foi conduzido pela Unidade do Sebrae de Atendimento Coletivo Comércio e Serviço (UAC-CS/Sebrae), por meio do Projeto Negócios da Beleza e Cosméticos.

O evento foi gratuito e aberto ao público, mas teve também como público-alvo os profissionais do setor da beleza, empresários, acadêmicos e comunidade em geral do estado do Amapá. Uma das propostas da Feira era envolver os segmentos do comércio e serviços com o propósito de incrementar o setor da beleza no estado do Amapá.

Patrocinadores

Empresas Maxiline, O Boticário, Quem Disse Berenice, Center Kennedy, Óleos Praticantes do Amapá e Racco.

Parceiros

São parceiros no evento, as empresas Beleza Centro Técnico, Essência da Natureza, Camacho Cosméticos Profissionais, Luxo Hair distribuidora de cosméticos, Revista You, Você Telecom e Atrium Arquitetura Plena.

Empresas Expositoras

Serviços: Walter Cabeleireiros, Stúdio Hildete e Equipe, Salão Aquarius, Nete Santiago Studio Hair e Makeup.

Comércio: O Boticário, Quem Disse Berenice?, Center Kennedy, Óleos Praticantes Amapá, Racco, Quitanda da Bijú, Camacho Cosméticos, Luxo Hair Distribuidora de Cosméticos, Essência da Natureza, Barbearia e Distribuidora The Original Ferreira Aguiar, G2 Cosméticos, Farmácia de Manipulação Princípio Ativo e Mary Kay.

Praça de Alimentação: Kings Chef, Restaurante Shekinah, At Home Restaurante e Chopp da Vovó.