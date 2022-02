Escritora Zenilde Soares lança livros em Macapá

São dois livros, um de poemas e o outro, um romance. Ambos retratam o universo feminino em sua plenitude.

O projeto Quarta de Arte da Pleta realiza em 4 de março, evento de lançamento de dois livros da escritora Zenilde Soares, ambos contemplados pela Lei Federal Aldir Blanc de 2021. Trata-se da obra poética “Memórias do Silêncio” e do seu primeiro livro de romance “Eu, o Outro e os Outros”. O romance tem como pano de fundo o universo feminino, sendo a personagem principal uma maestrina amazônida que mora em Paris. A história aborda temas como relacionamentos amorosos e de amizade, doenças emocionais e o trabalho da maestrina à frente do coral e da orquestra, pertencentes a uma fictícia Universidade da Cidade de Paris.

A autora está em seu quarto livro, tendo participado de várias coletâneas nacionais. Escreve tomada pela sensibilidade poética aflorada pela força da mulher amazônida que ama ser o que é, explorando a força e a beleza desse universo lírico e acolhedor.

Zenilde é paraense e escolheu lançar seus livros em Macapá por amor à cidade e ao povo receptivo e intenso, especialmente as mulheres, que fortalecem a cena literária dando vida e liberdade à poesia do norte. Ela é advogada e tem amor profundo pelas palavras e pela arte da escrita.

lançamento conta com a música e a poesia dos artistas do Coletivo Juremas com apresentações de Carla Nobre, Edu Gomes, Hayam Chandra, Suane Brazão e Fernanda Canora.

Sobre o Quarta de Artes da Pleta

Quarta de arte da Pleta é um projeto artístico cultural, que visa reunir e difundir o trabalho autoral de artistas amapaenses. Surgiu em 2015 do encontro entre Andreia Lopes e Ton Rodrigues no “Bar do Nego”, o primeiro palco de grandes noites culturais entre artistas, ainda desconhecidos pelo público, e os já consagrados.

Hoje, o Quarta de Artes da Pleta desenvolve diversos eventos e projetos com grandes parceiros como o Estúdio Tattoo Naldo Amaral, Quilombo Sankofa, Coletivo Juremas, SESC-AP, SECULT, FUMCULT, Movimento Cultural Desclassificáveis, Barracão da Tia Gertrudes e alguns parceiros de imprensa. O núcleo forte do “Quarta” vem do grupo intitulado “Os de Sempre” composto pelos artistas. Hayam Chandra, Kassia Modesto, Fernada Canora, Edu Gomes, Negra Áurea, Wendel Cordeiro, Kazumba Akele, Mary Paes, Pat Andrade, Carla Nobre, Laura do Marabaixo e Barca do Yraguani.

Serviço

Lançamento de livros da escritora Zenilde Soares

Data: 4.3.,2022 (sexta-feira) | 18h

Local: Farofa Tropical | Rua São José, 1024 – Centro – Macapá/AP

Mary Paes

Assessoria de Comunicação

