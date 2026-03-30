Projeto que conecta escuta e inovação nas comunidades ganha exposição gratuita até quarta em Manaus

O projeto Namaloca lançou uma exposição especial que convida o público a mergulhar em uma experiência imersiva sobre sua atuação nos territórios, revelando como a iniciativa vem construindo soluções a partir da escuta ativa, da inovação e do protagonismo comunitário. A programação está aberta ao público, com entrada gratuita, até quarta-feira, dia 1º de abril, das 9h às 17h, no Centro de Artes da Universidade Federal do Amazonas (CAUA), localizado na rua Monsenhor Coutinho, 724, no Centro de Manaus.

Criado em 2021, o Namaloca vem se consolidando como um canal de transformação social, atuando em comunidades periféricas e ribeirinhas a partir das realidades locais. A proposta é identificar desafios diretamente nos territórios e, junto com seus moradores, construir soluções possíveis que gerem melhorias concretas e mais dignidade no cotidiano. Idealizado pela Associação Intercultural de Hip-Hop Urbanos da Amazônia (AIHHUAM), o projeto já passou por três territórios de Manaus: Monte das Oliveiras, Petrópolis (Mossoró) e a Comunidade Indígena Inhaã-bé.

A trajetória da iniciativa é apresentada por meio de uma linha do tempo que percorre os anos de 2022 a 2026, evidenciando sua evolução e principais entregas. O público acompanha desde a criação da plataforma digital — ponto de partida do projeto — até as escutas realizadas nos territórios, que deram origem a uma metodologia própria baseada na participação, no diálogo e na construção coletiva.

Durante a visita, o público é convidado a interagir com os conteúdos e refletir sobre os caminhos percorridos, os desafios enfrentados e os impactos gerados ao longo dos anos. “Mais do que apresentar resultados, esse espaço traduz um processo vivo, construído a partir da escuta e da troca com as comunidades. É sobre reconhecer que as soluções nascem dos próprios territórios e que o nosso papel é potencializar essas vozes. Cada etapa dessa jornada carrega aprendizados, vínculos e transformações reais na vida das pessoas envolvidas”, destaca Mel Angeoles.

A iniciativa foi apresentada ao público na última semana, durante o Fórum de Negócios: Impactos na Periferia, que reuniu empreendedores, artistas, coletivos culturais, marcas e investidores em uma programação voltada à economia criativa, cultura urbana e geração de oportunidades nas periferias.

Além disso, o projeto foi desenvolvido com recursos do Instituto Clima e Sociedade (ICS), reforçando o compromisso com ações que promovem sustentabilidade, inclusão e transformação social a partir dos territórios.

Créditos das imagens: Alonso Junior

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