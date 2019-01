Oficinas fortalecerão redes culturais com bolsas de R$ 1,5 mil

Por meio da Fundação Municipal de Cultura (Fumcult), a prefeitura da capital amapaense promoverá no período de 21 a 30 de janeiro dois cursos culturais gratuitos. A capacitação ocorrerá no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU das Artes), que fica na zona norte da cidade. As inscrições ocorrem exclusivamente pela internet.

Os cursos acontecerão pela manhã, tarde e noite e tem como temas: cultura, projeto e políticas culturais, e mapeamentos de iniciativas culturais. A capacitação é necessária para os candidatos que irão participar do mapeamento de iniciativas culturais locais e seleção de bolsas, no valor de R$ 1,5 mil.

A oficina aberta com o tema de Cultura, projeto e políticas culturais ocorrerá de 21 a 30 de janeiro, de segunda a sexta, das 19h às 22h; sábado, dia 26, das 10h às 13h e das 14h às 17h. No domingo não haverá encontro. Já com a temática de Mapeamentos culturais acontecerá de 22 a 28 de janeiro, das 14 às 18h. E domingo não haverá encontro.

Em fevereiro ocorrerá o mapeamento de iniciativas culturais locais e a seleção de cinco agentes que participarão das atividades recebendo uma bolsa/ajuda de R$ 1,5 mil. Para participar da seleção é necessário: ter mais de 18 anos, participar de oficinas Cultura, projetos e políticas culturais e Mapeamento de iniciativas culturais, ter disponibilidade de tempo para se dedicar ao projeto por 30 dias.

As inscrições ocorrem pela internet, com o preenchimento do formulário a seguir:https://docs.google.com/forms/d/1sTmmDViYaozwoN8qDZ5j6awYECmqqk-lmnSJIiOLAKc/prefill

Cássia Lima