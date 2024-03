Governo do Amapá realiza manutenção emergencial na ponte sobre o rio Anauerapucu, em Santana

Para garantir a segurança dos condutores está proibida a passagem de veículos pesados na ponte, localizada na rodovia AP-010.

Por: Jamylle Nogueira

O Governo do Amapá está realizando serviços de manutenção emergencial na ponte sobre o Rio Anauerapucu, localizada na rodovia AP-010, em Santana. A manutenção consiste em reparos como a troca dos deslizantes que foram danificados devido ao grande fluxo no tráfego de veículos com cargas pesadas, longos e excesso de velocidade.

Para garantir a segurança dos condutores, na próxima semana a ponte será interditada parcialmente para que seja feita a troca de outras peças danificadas. Enquanto isso, está proibido o tráfego de veículos pesados sobre a infraestrutura, até que toda obra emergencial seja concluída. Os veículos domésticos e com carga leve podem transitar normalmente.

Os condutores de veículos pesados, que não poderão mais passar pela ponte, deverão utilizar a BR- 156, para se deslocar até a região. Além de executar os serviços, a Secretaria de Estado de Transportes (Setrap), está no local realizando a fiscalização de todo o trecho e orientando os motoristas.

O secretário de Transportes, Valdinei Amanajás, reforçou que até o segundo semestre deste ano o Governo do Amapá estará entregando a ordem de serviços para início das obras da ponte de concreto sobre o rio Anauerapucu.

“Em janeiro o Governo do Amapá fez o evento da assinatura do contrato de repasse, garantido o recurso para construção da ponte sobre o rio Anauerapucu. O projeto está na fase final de entrega junto à Caixa Econômica Federal, que após sua aprovação será licitado para escolha da empresa que irá executar os serviços. A Ponte do Anauerapucu tem importância estratégica por ligar Macapá e Santana às comunidades rurais e à cidade de Mazagão”, frisou Amanajás.

O secretário reforçou que a ponte já passou por manutenções nos últimos anos, porém devido o grande fluxo de veículos pesados e com a interdição da ponte sobre o rio Matapi, ocasionou novos danos para infraestrutura de madeira que já está desgastada.

Ponte de concreto

A construção da nova ponte, que será feita em concreto, sobre o rio Anauerapu, está orçada no valor de R$ 17,2 milhões, recursos oriundos do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional (MIDR), articulados pelo senador Davi Alcolumbre, com contrapartida do Tesouro Estadual.

O repasse dos recursos foi assinado em janeiro de 2024. A ponte, que terá 60 metros, vai substituir a atual que é de madeira para receber um fluxo grande de veículos leves e pesados.

Além de fortalecer a integração da Região Metropolitana entre Macapá, Santana e Mazagão, a nova infraestrutura vai beneficiar mais de 120 mil pessoas que moram na região e/ou que utilizam o trecho diariamente para se locomover e escoar produções rurais.

Foto: Jamylle Nogueira—

Secretaria de Estado da Comunicação – SECOM

