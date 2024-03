Assaí inaugura 2ª loja em Macapá, gera 500 novos empregos e chega à zona norte da capital

Nova unidade traz a geração mais moderna de lojas do Atacadista, com Empório de Frios, Cafeteria e Padaria.

Presente em Macapá desde 2019, o Assaí Atacadista retorna à capital para inaugurar a segunda unidade na cidade nesta sexta-feira, 22 de março, a partir das 8h – desta vez na Zona Norte. A unidade gerou cerca de 500 empregos diretos e indiretos.

Localizada na rua Tancredo Neves, 528, a nova loja vai atender a uma região da capital que engloba mais de 20 bairros, como São Lázaro, Pacoval e Infraero. Ainda, o Assaí Macapá Zona Norte vai beneficiar a população com acesso facilitado a uma diversidade de produtos e serviços, como Açougue, Empório de Frios, Cafeteria e Padaria, dentro da proposta de preços mais baixos e qualidade no atendimento, atributos do Assaí já conhecidos pelas famílias e comerciantes macapaenses.

O Assaí é um atacarejo – ou seja, o(a) cliente tem a opção de fazer a compra pagando o “preço de atacado” (quando compra em volume) ou “varejo” (unitário). Nos dois casos, a economia é garantida com valores que são, em média, 10% a 15% mais baratos do que em supermercados.

“Estamos muito felizes com a chegada da nossa segunda loja em Macapá. Esta unidade traz a uma nova região da cidade o nosso compromisso de vender alimentos e produtos de primeira necessidade a preço baixo em uma loja agradável e que receba muito bem aos nossos(as) clientes. Assim, mais de 81 mil domicílios que estão nas redondezas dessa nova loja agora terão um Assaí mais perto das suas casas e/ou comércios”, comenta Wesley Silva, Diretor Regional.

O Assaí Macapá Zona Norte possui mais de 5,5 mil m² de área de loja, com cerca de 11,4 mil m² de área construída. O local está equipado com 30 caixas de pagamento, sendo 6 de compras rápidas para até 15 volumes – todos com balança de pesagem para facilitar as compras. Além disso, o espaço dispõe de aproximadamente 400 vagas de estacionamento próprio e funcionará de segunda a sábado das 7h às 22h e aos domingos e feriados, das 7h às 18h.

Além de serviços que agregam mais facilidade e completam a cesta de compras dos(as) clientes em seu dia a dia. É o caso do Açougue, Empório de Frios, Cafeteria e Padaria, que traz diversas opções de cafés, sucos, doces e salgados fresquinhos e saborosos para quem deseja um momento de pausa enquanto faz as suas compras. Para o(a) comerciante, a nova unidade conta, também, com o serviço de Televendas, no qual ele(a) poderá ligar para a loja, consultar os preços, selecionar os produtos e passar no local para pegar e retirar a compra.

Além disso, é possível parcelar a compra de alimentos em até 2x em todos os cartões de crédito e, em até 3x, no Passaí, cartão de crédito próprio da empresa, que oferece uma série de benefícios, entre eles, a possibilidade de pagar o preço de atacado mesmo se o(a) cliente adquirir um único item.

Para ficar por dentro de todas as promoções, os(as) clientes devem se cadastrar no WhatsApp da nova loja, no número: (96) 99193-0479. Ainda, pelo App Meu Assaí, eles(elas) terão acesso a serviços, descontos e ofertas personalizadas. O aplicativo está disponível gratuitamente na App Store, para usuários de iOS, ou por meio da Google Play, no caso de Android.

Assaí na Região Norte

Atualmente, o Assaí possui mais de 280 lojas em 24 estados mais o Distrito Federal. Na região Norte, são 18 lojas, considerando o Assaí Macapá Zona Norte, distribuídas em todos os estados: Amapá, Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, Pará e Tocantins. Com a inauguração, o estado o Amapá chega a duas unidades: Assaí Macapá Zona Norte e Assaí Macapá Marco Zero.

Serviço: Inauguração do Assaí Atacadista Zona Norte

Data: 22 de março

Hora: 8h

Local: Rua Tancredo Neves, 528, S.13 – São Lázaro

Pagamento: Cartões de crédito e débito das principais bandeiras, dinheiro, Bolsa Família, Pix, vale-alimentação, além das carteiras digitais PicPay, PagBank e Mercado Pago. O Assaí também conta com o Passaí, cartão de crédito próprio da empresa que oferece uma série de benefícios, entre eles a possibilidade de pagar o preço de atacado mesmo se o(a) cliente adquirir um único item.

Horário de funcionamento: segunda-feira a sábado, das 7h às 22h, e aos domingos e feriados, das 7h às 18h.

Sobre o Assaí Atacadista

O Assaí Atacadista é uma Corporation (empresa sem um único controlador) de Cash&Carry/Atacarejo, fundada em São Paulo (SP) e que completa 50 anos em 2024. Atende pequenos(as) e médios comerciantes e consumidores(as) que buscam maior economia para compras unitárias ou em grandes volumes. Como a 2ª maior varejista do Brasil, alcançou faturamento de R$ 72,8 bilhões em 2023 e se tornou a rede alimentar com a maior presença nos lares brasileiros (NielsenIQ Homescan). Atualmente, conta com 288 lojas em todas as regiões do país (24 Estados + DF), e mais de 80 mil colaboradores(as), sendo uma empresa certificada pelo selo Great Place to Work (GPTW). Em 2023, recebeu diversos reconhecimentos, como o título de marca de varejo alimentar mais valiosa (Interbrand e Brand Finance) e liderança Top of Mind nas categorias “Atacado” e “Supermercado” (Instituto Datafolha). As ações do Assaí são as únicas de uma empresa unicamente de Cash&Carry negociadas tanto na Bolsa de Valores brasileira (B3 – ASAI3) quanto na de Nova York (NYSE – ASAI). O Assaí é, ainda, o único varejista alimentar no top 10 da carteira IDIVERSA B3, que reconhece as empresas de capital aberto com os melhores indicadores em diversidade racial e de gênero.

