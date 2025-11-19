Governo do Amapá assina ato declaratório de redução de ICMS para a GOL Linhas Aéreas

O Governo do Amapá assina nesta quinta-feira, 20, o ato declaratório para a GOL Linhas Aéreas, que define a redução da carga tributária do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) nas operações de abastecimento com querosene de aviação (QAV) e gasolina de aviação (GAV), reduzidas de 18% para 3% em julho do Ano passado. A medida, aprovada pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), possibilita o aumento da malha viária e voos como contrapartida do benefício tributário.

Com isso, a partir de dezembro, a companhia passará a operar voos diários entre Macapá (AP) e o Rio de Janeiro (RJ), com breve escala em Belém (PA). A nova ligação aérea, que parte do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro – RIOgaleão (GIG) com destino ao Aeroporto Internacional de Macapá (MCP), chega em um momento estratégico, acompanhando o crescimento da demanda por viagens de negócios e turismo entre as regiões.

De acordo com a companhia, o voo G3 1158 partirá do RIOgaleão às 8h30, fará escala em Belém e pousará em Macapá às 13h45, todos os dias da semana. O voo de retorno, G3 1159, decolará de Macapá às 15h10, fará a mesma escala na capital paraense e chegará ao Rio de Janeiro às 20h45.

Local: Salão nobre do Palácio do Setentrião

Data: 20/11/2025 às 9h0

Endereço: Rua General Rondon, 259, Centro

Agência de Notícias do Amapá

Curtir isso: Curtir Carregando...