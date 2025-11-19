Seminário de Economia Criativa com foco no mercado amapaense vai fortalecer empreendedores e redes culturais

Encontro reunirá empreendedores dos setores de moda, música, dança, audiovisual, games e artesanato para debates, painéis e workshop sobre inovação, identidade e sustentabilidade

Para impulsionar o segmento de negócios criativos, o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) promove o ‘Seminário de Economia Criativa – Mercado Criativo Amapaense’. O evento ocorre na sede da instituição, nesta sexta (21), das 8h às 13h, com programação voltada à aproximação de empreendedores, instituições e agentes culturais para discutir as oportunidades e desafios do setor.

“A economia criativa é um dos vetores mais promissores para o desenvolvimento da nossa região. Nosso objetivo é ampliar o conhecimento dos empreendedores sobre os eixos criativos, estimular conexões e inspirar novas práticas de negócios baseadas na cultura, inovação, sustentabilidade. Queremos incentivar o fortalecimento do setor local de forma que esse desenvolvimento também seja sustentável”, destaca o gerente da Unidade de Mercado e Internacionalização do Sebrae (UMI), Rômulo Brasão.

Palestra

O Polo de Economia Criativa do Sebrae São Paulo/SP abre a programação com a Palestra ‘Potenciais de Negócios com a Economia Criativa’, que apresenta um panorama sobre o valor econômico da criatividade e as oportunidades de mercado nos setores culturais. O ministrante é o analista de programas e projetos em economia criativa no Sebrae/SP e especialista em gestão de negócios e inovação, Diogo Tirbutino. Logo em seguida, o secretário adjunto da SECOM do Amapá, Patrique Lima, falará sobre Inovação e oportunidades da Economia Criativa para atender o setor público,oferecendo soluções modernas em cultura, tecnologia e design para melhorar serviços, aumentar a participação social e gerar pertencimento para os territórios.

Música

Entre os painéis, ‘Do Som ao Sucesso: Transformando Arte em Negócios’ abordará estratégias de profissionalização no campo musical, com Tomaz Miranda (músico, cantor e compositor carioca); Joãozinho Gomes (poeta e compositor, referência da música amazônica) e Zé Miguel (Cantor e compositor, ícone da Música Popular Amapaense), sob mediação da Secretária de Estado da Cultura do Amapá, Clícia Di Miceli.

Moda

O painel ‘Criar, Vestir e Pertencer’, mediado pela designer e pesquisadora Andreia França, trará Rejane Soares (Designer de Moda, CEO da Zwanga Impacto Social e Zwanga Moda Afroamazonida); Driko Peixoto (Criador do Modamazon e da primeira marca de moda praia masculina do estado); Lucius Vilar (Designer têxtil e diretor criativo do Atelier Lucius Vilar) e Igor Leal (Criador da marca D’Samba) para discutir moda autoral e sustentabilidade.

Durante a tarde, o evento segue com os produtores de moda no ‘Workshop Moda, Design e Merchandising’, com foco em identidade local, design e posicionamento de mercado. Será ministrado pela D’Samba, uma marca de roupas que combina o universo da moda com a cultura do samba, cria peças com elementos e cores vibrantes das agremiações e referências à história do samba.

Dança

O tema da dança ganha destaque em ‘Corpos em Movimento’ com Letícia Paixão (bailarina e coreógrafa, diretora do Grupo Âmago); Cleide Façanha (Coordenadora do Curso Técnico em Dança do Amapá e CEO da Casa Dança) e Tatiane Negrão (professora e coreógrafa de Dança de Salão), sob moderação da professora de dança e coreógrafa Samanda Nobre (Sesc).

Audiovisual

No auditório paralelo, o Painel ‘Cenas que Geram Valor’, traz experiências de produtores e gestores do audiovisual, com Josimar Sales (coordenador do Instituto Amazônia Criativa e idealizador do Simpósio Amazônia Criativa e Sustentável), Rayane Penha (Representante do Ministério da Cultura no Amapá e participante de laboratórios internacionais), Jack Silva (editor e diretor de imagens, referência no audiovisual brasileiro); e Rodrigo Souza (Diretor do Festival Imagem-Movimento e produtor executivo do Festival AfroEstima), mediado pelo gerente de Educação Empreendedora do Sebrae e CEO da 7g7Market, Maikon Richardson.

Jogos

O segmento de games será representado pelo painel ‘Game Business: Criatividade, Tecnologia e Lucro’, sob moderação do jornalista cultural e diretor do Coletivo Gamedev Amapaense, Gabriel Morais, trará Leonardo Ferreira (professor de jogos digitais e diretor do Coletivo Gamedev Amapaense) e Cristiano Max (Representante da PUC, Doutor em Comunicação Social e referência nacional em Economia Criativa), que discutirão tendências da indústria e o potencial do mercado amapaense. Durante o painel, também haverá sorteio de ingressos para o Rio2C 2026, considerado o maior encontro de criatividade e inovação da América Latina.

Projeto

O Projeto Economia Criativa integra a estratégia do Sebrae no Amapá em impulsionar empreendimentos criativos, para conectar talentos locais a oportunidades de mercado e valorizar a identidade cultural amapaense. A iniciativa atua no fortalecimento de negócios ligados à cultura, arte, design, moda, gastronomia e inovação, com foco em capacitação, acesso a mercado e posicionamento das marcas no setor.

Realização

A iniciativa é uma realização do Sebrae, com apoio do Polo de Economia Criativa do Sebrae de São Paulo/SP; Associação dos Músicos e Compositores do Amapá (AMCAP); Secretaria de Cultura do Estado do Amapá (Secult), Secretaria de Comunicação do Estado do Amapa; Grupo de Lideranças da Região dos Lagos, coletivos Modamazon; Zwanga Fashion; e Afro, Serviço Social do Comércio (Sesc); Coletivo Gamedev Amapaense e Ministério da Cultura (MinC), por meio da Secretaria Nacional de Economia Criativa.

Coordenação

O ‘Seminário de Economia Criativa – Mercado Criativo Amapaense’ é coordenado pelo gerente da Unidade de Mercado e Internacionalização (UMI), Rômulo Brasão; pelas analistas Thaís Tabosa e Kátia Sarmento e pela assessora técnica Clara Vieira.

Programação

Data: 21.11.2025 – Sexta-Feira

Local: Sede do Sebrae

Hora: 8h – Credenciamento

Hora: 8h30 – Café da manhã

Hora: 9h – Abertura com Hino Nacional, Canção do Amapá (Orquestra de Pedra Branca do Amapari); e Grupo de Dança Amago: Raízes do Amapá

Palestra: Potenciais de Negócios com a Economia Criativa

Palestrante: Diogo Tirbutino – Polo de Economia Criativa do Sebrae SP

Hora: 9h30 às 09h45

Local: Sede do Sebrae – Salão de Eventos Macapá

Palestra: Inovação e oportunidades da Economia Criativa para atender o setor público

Palestrante: Patrique Lima – Secretaria de Comunicação do Estado do Amapá

Hora: 9h50 às 10h05

Local: Sede do Sebrae – Salão de Eventos Macapá

Painel 1: Do Som ao Sucesso: Transformando Arte em Negócios (música)

Painelistas: Tomaz Miranda, Joãozinho Gomes e Zé Miguel

Moderadora: Clícia Di Miceli

Hora: 10h10 às 10h45

Local: Sede do Sebrae – Salão de Eventos Macapá

Painel 2: Criar, Vestir e Pertencer (moda autoral)

Painelistas: Rejane Soares; Driko Peixoto; Lucius Vilar e Igor Leal

Moderadora: Andreia França (Ueap)

Hora:10h50 às 11h30

Local: Sede do Sebrae – Salão de Eventos Macapá

Painel 3: Corpos em Movimento (Dança)

Painelistas: Letícia Paixão; Cleide Façanha e Tatiane Negrão

Moderação: Samanda Nobre (Sesc)

Hora: 11h35 às 12h35

Local: Sede do Sebrae – Salão de Eventos Macapá

Painel 4: Cenas que Geram Valor (Audiovisual)

Painelistas: Josimar Sales; Rayane Penha; Jack Silva e Rodrigo Souza

Moderador: Maikon Richardson (Sebrae)

Hora: 10h50 às 11h30

Local: Sede do Sebrae – Auditório Campos do Laguinho

Painel 5: Game Business: Criatividade, Tecnologia e Lucro (games)

Painelistas: Leonardo Ferreira e Cristiano Max Pereira Pinheiro

Moderador: Gabriel Morais (Coletivo Gamedev)

Hora: 11h35 às 12h35

Local: Sede do Sebrae – Auditório Campos do Laguinho

12h50 – Sorteio para o Rio2C 2026

13h – Encerramento da manhã – almoço

Workshop Moda, Design e Merchandising – (D’Samba)

Local: Sede do Sebrae – Auditório Campos do Laguinho

Hora: 15h às 17h.

