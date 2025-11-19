Cultura afro-brasileira é celebrada no 30º Encontro dos Tambores com concursos de beleza e moda

Com o apoio do Governo do Amapá, a cultura afro-brasileira será celebrada nesta quarta-feira, 19, durante o 30º Encontro dos Tambores, no no palco principal do Centro de Cultura Negra, em Macapá. Na programação que fortalece a negritude amapaense acontecem o 2º Afro Fashion e o tradicional 19º Concurso Mais Belo Negro, Negra e Diversidade.

Ao todo, 19 candidatos e candidatas disputam a premiação em dinheiro, nas categorias, mais bela negra, negro e diversidade do estado, faixa e coroa. Às 21h, abrindo a programação, 40 modelos do 2º Afro Fashion desfilam as marcas de 10 artistas, estilistas e designers negros amapaenses. Os desfiles gratuitos exaltam a identidade e cultura afro-brasileira.

Local: Centro de Cultura Negra do Amapá

Data: 19/11/2025 às 21h0

Endereço: Rua General Rondon, no bairro do Laguinho.

Agência de Notícias do Amapá

Curtir isso: Curtir Carregando...