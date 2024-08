Amapá apresenta queda no índices de roubo e furto registrados no 1º semestre de 2024

Resultados apontam diminuição de 18,35% nos crimes de roubo, e 9,11% nas ocorrências de furto, comparados ao mesmo período em 2023.

O resultado das estratégias de enfrentamento à criminalidade e investimentos na segurança pública adotados pelo Governo do Amapá, apresenta dados significativos na redução dos crimes de roubo e furto registrados no estado. Nos seis primeiros meses de 2024, comparado ao mesmo período do ano passado, a diminuição foi de 18,35% nos roubos, e 9,11% nos furtos.

Em números, de janeiro a junho de 2023 foram 4.164 ocorrências de roubos contra 3.408 este ano. Já os furtos, caiu de 6.202 para 5.637, no mesmo período.

Operações e reforço no efetivo contribuíram com a redução da criminalidade

A queda nos índices de criminalidade começou ainda no primeiro ano da gestão. Enquanto em 2022 foram catalogadas 10.619 ocorrências de roubo, em 2023, com a implementação de políticas públicas e integração das forças de segurança, os dados diminuíram para 7.963 casos. O mesmo padrão aconteceu com os furtos, que passaram de 12.899 para 12.514 registros em 2023.

O secretário de Segurança Pública, José Neto, atribui o bom desempenho do trabalho policial às tratativas do Governo do Estado com o Governo Federal que, através das operações “Hórus”, “Paz” e, mais recentemente, a “Protetor”, reforçaram significativamente o efetivo de agentes públicos nos principais municípios do Amapá.

Ações integradas entre as forças de segurança do AmapáOutro destaque do gestor é para a chegada de 500 novos policiais militares para fortalecer a segurança da população amapaense nas ruas. O efetivo foi distribuído para todos os municípios.

“Conseguimos aumentar, de uma forma muito significativa, o policiamento ostensivo e preventivo com a Polícia Militar, com o trabalho investigativo da Delegacia Especializada em Crimes Contra o Patrimônio, que apura esses delitos, e com as recorrentes operações em nosso estado. A prática esportes, por exemplo, nas áreas de lazer comuns, abertas, como na orla da cidade, onde havia vários registros de assaltos, hoje é mais tranquila com o trabalho de prevenção e presença da PM”, explicou o gestor.

Crimes letais

O Amapá também apresentou dados significativos referentes aos registros de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI). Nos primeiros seis meses de 2024, foi registrada uma redução de 32% comparado com o mesmo período no ano passado. Foram 175 vítimas de crimes violentos em 2023, contra 119, neste ano.

Os parâmetros continuam seguindo os dados de redução apresentados em janeiro de 2024, quando foi registrada queda de 60%, comparado com janeiro de 2023.

