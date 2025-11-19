Guia de segurança para a Black Friday 2025: veja como proteger suas compras

Com o e-commerce brasileiro projetado para faturar mais de R$ 224 bilhões em 2025, a alta nas transações da Black Friday exige atenção redobrada com golpes e uso do cartão de crédito

A Black Friday é um dos eventos mais aguardados no calendário do varejo, com a data de 28 de novembro de 2025 promete uma enxurrada de promoções. Contudo, em meio ao entusiasmo das ofertas, a segurança das transações torna-se uma prioridade inegociável.

De acordo com projeção da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), o e-commerce deve ter um faturamento de mais de R$ 224 bilhões neste ano. Garantir a integridade das compras, sejam elas em lojas físicas ou virtuais, exige atenção redobrada.

A sofisticação das fraudes acompanha o volume de transações, o que reforça a importância de medidas preventivas. Saiba quais são as principais estratégias para proteger seu dinheiro e seus dados durante a temporada de descontos.

Dicas essenciais para compras seguras

Verifique as promoções: antes de qualquer compra, utilize comparadores de preço para checar o histórico do produto e evitar a tática da “Black Fraude” (preço inflacionado antes do evento).

Acesse sites oficiais: digite sempre o endereço da loja no navegador e evite clicar em links de promoções recebidos por e-mail, SMS ou redes sociais, que são iscas frequentes de phishing.

Monitore transações: ative as notificações do aplicativo do seu banco ou operadora de cartão para receber alertas em tempo real e identificar qualquer atividade suspeita.

Fortaleça sua segurança digital

Golpes como sites falsos e phishing estão entre os mais comuns. O Brasil segue entre os países com maior índice de golpes digitais no mundo, como mostra o levantamento da TransUnion. No ano de 2024, a taxa de suspeitas de fraude no país atingiu 6,1%, a sexta mais alta entre quase 20 mercados, superando a média global. Entre eles, o número de tentativas em dispositivos móveis corresponde a 75% de fraudes.

Por isso, a proteção no ambiente virtual exige uma abordagem multicamadas e cautelosa para garantir transações livres de prejuízos. Um dos pilares da segurança digital é a verificação da legitimidade da plataforma de vendas antes de informar dados pessoais ou de pagamento.

Sempre confira se o endereço do site começa com https:// e se o ícone de cadeado está visível na barra do navegador, indicando uma conexão criptografada. Além disso, crie senhas fortes e exclusivas para cada conta, especialmente para aquelas vinculadas a cartões, é uma barreira importante contra acessos não autorizados.

Outro ponto é a atenção aos meios de pagamento. Para compras feitas pela internet, o uso de cartão de crédito PJ ou pessoal em qualquer modalidade é a opção mais segura, pois permite o estorno da compra em caso de fraude, uma vantagem que o Pix e boleto falsos podem não oferecer.

Uso de cartões e proteção de dados pessoais

Independentemente do tipo de cartão, recomenda-se usar a tecnologia de chip para compras presenciais e ativar o monitoramento contínuo de atividades suspeitas se aplica a todos. A vigilância proativa é o que permite o bloqueio imediato em caso de uso indevido.O cuidado com os cartões, a proteção de informações pessoais é indispensável.

Antes de preencher formulários em lojas virtuais, o consumidor deve verificar as políticas de privacidade para entender como seus dados serão tratados. É uma prática inteligente fornecer apenas as informações necessárias para a transação. Ajustar as configurações de privacidade em contas recém-criadas ou existentes também reduz a exposição aos riscos.

No contexto das compras com cartão de crédito, é prudente usar os cartões virtuais temporários. Eles geram um número de cartão que expira após um curto período ou uma única transação, isso limita as chances de clonagem em caso de vazamento de dados da loja.

Pós-compra: atenção a políticas e feedbacks

A experiência de compra na Black Friday não termina no pagamento: as etapas posteriores são igualmente essenciais para garantir a satisfação. Antes de concluir o negócio, seja em ambiente físico ou digital, dedique tempo para se familiarizar com as políticas de troca, devolução e reembolso da empresa. Entender os prazos e as condições para reverter uma compra é fundamental caso o produto não atenda às expectativas.

Mantenha todos os comprovantes de compra e documente qualquer comunicação com a loja referente a trocas ou devoluções. A organização serve como respaldo se precisar acionar o serviço de atendimento ao cliente ou órgãos de defesa do consumidor. Quanto aos reembolsos, algumas empresas podem oferecer o valor total de volta, enquanto outras emitem créditos, busque saber qual regra se aplica em cada compra.

Por fim, a participação do consumidor no ciclo de compras se estende ao compartilhamento de feedbacks. O uso de plataformas de avaliação online é excelente para relatar a qualidade do produto e o nível do atendimento, guiando outros compradores e incentivando a transparência no mercado. Seja específico, destaque pontos positivos e o que precisa ser melhorado.

