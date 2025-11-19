Com apoio do Sebrae Ilha do Combú ganha destaque na COP30 com ativação de rota turística sustentável

Iniciativa valoriza saberes ribeirinhos e propõe novo modelo de turismo que une tradição, natureza e empreendedorismo local

Isabel Ubaiara

O presidente do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae no Amapá, Josiel Alcolumbre, acompanhado do diretor técnico do Sebrae Nacional, Bruno Quick e da diretora técnica, Suelem Amoras, realizou visita técnica de ativação da Rota Turística do Combú, durante a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP30), em Belém (PA), na última quinta-feira (13). A visita ocorreu na Ilha do Combú, das 9h às 12h, e integrou o Projeto de Estruturação e Promoção da Rota Combú, uma iniciativa do Sebrae em parceria com empreendedores e ribeirinhos locais.

Segundo o presidente do Conselho do Sebrae, Josiel Alcolumbre, a visita à Ilha do Combú, permitiu vivenciar práticas do cotidiano local, agora, inseridas em um ambiente estruturado de turismo e gastronomia, valorizar saberes tradicionais. “É muito importante que possamos compartilhar esses saberes no Pará, valorizando os conhecimentos das nossas populações locais. Transformar isso em um grande negócio sustentável é uma forma de cuidar da nossa floresta em pé e, acima de tudo, encantar quem nos visita”, disse o presidente, Josiel Alcolumbre.

A diretora técnica do Sebrae no Amapá, Suelem Amoras, destacou que a visita permitiu conhecer de perto os empreendimentos que integram a Rota Combú. Esse é um roteiro de turismo sustentável protagonizado pela comunidade local e desenvolvido de forma colaborativa, com o apoio técnico e institucional do Sebrae”, afirmou a diretora, Suelem Amoras.

Visita

Durante a visita, os participantes passaram pela Casa do Chocolate, onde desfrutaram de uma degustação. Em seguida, percorreram a Trilha da Samaúma e conheceram a Ygara Artesanal, um empreendimento que vai muito além do comércio, representando um verdadeiro modo de vida. O principal manejo, é o açaí de várzea, cultivado com respeito ao ritmo da natureza e à sabedoria tradicional dos ribeirinhos. A experiência foi encerrada com o tradicional Banho de Cheiro, uma prática cultural rica em aromas, significados e conexão com as raízes amazônicas.

Combú

A Ilha do Combú está a apenas 15 minutos de barco de Belém. Famosa pelos restaurantes à beira do rio, pelos banhos em igarapés e pela culinária típica, é um destino que encanta moradores e turistas. Até hoje, no entanto, o turismo na região se concentrava em passeios curtos, de meio período. A Rota Combú propõe uma mudança nesse paradigma: criar um produto turístico mais estruturado, que convide o visitante a permanecer dois ou três dias na ilha, vivenciando de forma mais profunda tudo o que tem a oferecer.

COP30

A 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, acontece no período de 10 a 21 de novembro, em Belém (PA). O evento reúne líderes mundiais, cientistas, organizações e representantes da sociedade civil para discutir soluções globais frente à crise climática e o Sebrae no Amapá participa da programação técnica do evento.

Serviço:

Sebrae no Amapá

