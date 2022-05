Dia das Mães: cemitérios estarão abertos para visitação neste domingo (8)

A expectativa é que mais de 60 mil pessoas visitem os espaços.

Os cemitérios administrados pela Prefeitura de Macapá recebem os últimos preparativos de limpeza e manutenção para garantir tranquilidade e conforto àqueles que vão aos espaços prestar homenagens pelo Dia das Mães, neste domingo (8).

De acordo com a Secretaria Municipal de Zeladoria Urbana, cerca de 60 mil pessoas devem passar pelos três cemitérios da capital: Nossa Senhora da Conceição, no Centro; São José, zona sul; e São Francisco, na zona norte. Os portões serão abertos às 7h30 com encerramento das visitações às 18h. Cerca de 100 servidores atuarão no atendimento e orientação ao público.

O Dia das Mães é uma das datas que geram grande movimentação. As pessoas vão aos cemitérios fazer orações e prestar homenagens. A expectativa de maior quantidade de visitação é no cemitério São Francisco, onde estão sepultadas mais de 30 mil pessoas e a maioria das vítimas da Covid-19.

Os serviços de capina manual e mecanizada, remoção de lixo e entulho foram intensificados. “Estamos trabalhando incansavelmente para deixar tudo pronto até domingo. Sabemos como é importante prestar homenagens aos entes queridos que já partiram. No domingo estaremos a postos para atender o público em qualquer eventualidade”, disse o secretário municipal de Zeladoria Urbana, Jean Patrick.



No domingo, equipes da Zeladoria Urbana também estarão prestando apoio operacional nos três cemitérios da capital, caso haja a necessidade da retirada de lixo e entulhos. Para garantir água nas torneiras, as cisternas serão abastecidas no dia anterior à data com suporte de um carro pipa.

A iluminação interna dos espaços recebeu manutenção e substituição de lâmpadas led. Os serviços foram executados pela Secretaria Municipal de Iluminação Pública (Semip). Já a Secretaria Municipal de Obras (Semob) fez a raspagem de algumas vias nos três cemitérios, já no São Jose asfaltou algumas vias de acesso.

Pequenos reparos nas sepulturas e outras obras não são mais permitidos, exceto a limpeza nos túmulos que podem acontecer até este sábado (7). O comércio ambulante de velas, flores, lanches e outros produtos foi liberado em frente aos cemitérios.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitacional (Semhou) organizou os espaços, obedecendo um padrão de estrutura para cada segmento.

O trânsito de veículos será coordenado pela Companhia de Transportes e Trânsito (CTMac) com o apoio da Polícia Militar. As principais vias de acesso serão bloqueadas para dar espaço aos pedestres. Devido ao grande fluxo de carros e pessoas, uma ambulância do SAMU estará disponível em frente aos cemitérios para eventualidades.

Mônica Silva Secretaria Municipal de Zeladoria Urbana

