Amapá perde o talento do artista plástico Gibran Santana

GIBRAN (José Antônio Santana Rosa) nos deixou no dia 7 de maio de 2022, acometido de um infarto fulminante. Deixa em todos nós um imenso vazio. Artista que desde a juventude vem aprimorando sua arte, teve participação marcante nos movimentos culturais do Amapá e expôs suas obras até mesmo na Guiana Francesa, onde residiu por algum tempo.

Além de Artes, era formado em Pedagogia, cursou francês na Escola Danielle Miterrand. Estudioso, por sua conta se preparou para estudar Direito, nas horas de folga, nas dependências da Biblioteca Pública Elcy Lacerda, onde trabalhou por vários anos em projetos artísticos e culturais e também na apresentação do programa radiofônico Biblioteca no Ar, na Rádio Difusora AM 630Mhz, do qual foi o pioneiro apresentador ao lado do veterano George Guimarães.

Era pós-graduado em Direito Educacional e nos últimos anos alternava suas atividades artísticas com as lides da advocacia ao lado de seus colegas operadores do Direito. Exerceu o cargo de diretor da Escola de Arte Cândido Portinari e foi uma liderança expressiva dentro da AMAPLAST, entidades onde desenvolveram intensa atividade artística que até hoje repercute. Seu nome fica marcado na História das artes visuais da Amazônia com inúmeros trabalhos expostos, restaurações de obras de artes, alegorias carnavalescas, locução, capas e ilustrações de livros e a participação em editais da Lei Aldir Blanc da Secult e Fumcult etc. O artista deixa mulher e filhos e em todos nós muita saudade!

🔹(Texto: Paulo Tarso Barros)

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...