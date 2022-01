Testes contra Covid-19 são direcionados a pacientes sintomáticos

A nova estratégia adotada pela Semsa tem como objetivo melhorar o atendimento nos locais.



A partir deste sábado (29), o Centro Covid Santa Inês e as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Marcelo Cândia e Marabaixo, referências contra o coronavírus em Macapá, passam a atender somente pacientes sintomáticos respiratórios. Com esta nova abordagem, o teste rápido será disponibilizado após recomendação médica.

A nova estratégia adotada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) tem como objetivo melhorar o atendimento nos locais. A medida leva em consideração o número de pessoas já testadas na capital.

“A mudança no fluxo do atendimento é necessária, a intenção é justamente evitar aglomerações e filas nas unidades. Se o paciente precisar da realização do exame, o médico fará o encaminhamento”, esclarece a secretária de Saúde em exercício, Alessandra Reis.

O teste ofertado nas unidades de referência é imunológico. O procedimento consiste na coleta de amostra do paciente, por meio de um swab nasal e nasofaríngeo, que são inseridos no fundo do nariz. O resultado é obtido entre 10 a 15 minutos.

Testagem em massaA Prefeitura de Macapá, em parceria com Ministério da Saúde, executou no dia 21 de janeiro uma ação de testagem em massa na cidade. Ao todo 7.129 pessoas foram testadas na atividade que durou doze horas, atendendo a todos que aguardavam para realização do exame.

“A grande ação de testagem, realizada na semana passada, somada a livre demanda de testes que estavam sendo realizados nas unidades de referência, permite o retorno do atendimento apenas para os casos em que o médico solicite o exame. Dessa forma, o paciente vai passar pela consulta, se necessário fará o exame”, finaliza a secretária.

