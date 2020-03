Coronavírus: prefeitura e governo alinham medidas preventivas e fluxo de notificações

O prefeito de Macapá, Clécio Luís, participou no domingo, 15, de reunião conjunta com o Governo do Amapá. No encontro, os gestores discutiram como se dará o fluxo de atendimentos nos casos do Coronavírus (Covid-19) no estado e municípios. Segundo o chefe do Executivo municipal, a principal medida é alinhar as informações sobre os casos suspeitos, seguindo orientações do Ministério da Saúde.

“É fundamental que estejamos em conversas constates para alinhamento de informações de competência do Estado e do município. Sabemos que 85% dos casos serão atendidos nas unidades de manutenção básica e 15% na rede do estado de média e alta complexidade. Por isso, precisamos alinhar para que essas ações sejam complementares e o resultado seja mais amplo, com mais eficiência e com melhores resultados para que alcance o objetivo maior, que é de salvar vidas, e, claro, alinhando essas informações conseguimos também combater informações falsas”, explicou o prefeito.

Os gestores definiram que deverão emitir boletim diário da situação epidemiológica no município. Outra reunião foi marcada para esta segunda-feira, 16, onde deverá ser repassada o processo de protocolo de notificação e classificação de casos para os prefeitos dos demais municípios do Amapá.

Casos notificados

Aumentou para seis o número de casos suspeitos de Coronavírus monitorados pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Epidemiológica. O Amapá não tem status de casos confirmados.

Medidas preventivas

A Prefeitura de Macapá instituiu recomendações, por meio de decreto, para enfrentamento, combate e prevenção ao Coronavírus no município. A primeira medida foi a criação do Comitê Municipal de Enfrentamento e Resposta Rápida ao Coronavírus, coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde, que tem o objetivo de prevenir, controlar e conter os riscos à saúde pública. Também são participantes do comitê as secretarias de Educação; Assistência Social; Gabinete Civil; Planejamento, Orçamento e Tecnologia da Informação; Finanças; Procuradoria do Município; Guarda Civil e Secretaria de Governo de Macapá.

A segunda delimita medidas preventivas em relação ao âmbito administrativo interno do município. Já o terceiro é relativo à prevenção em âmbito externo para todo o município de Macapá. A prefeitura também vedou concessões de licença ou alvarás para eventos privados e com mais de 100 pessoas. Sendo que esta também vale para estabelecimentos comerciais já licenciados pelo município. As decisões têm o prazo de vigência de quinze dias, a partir do dia 15 de março de 2020, podendo ser prorrogado caso ocorra necessidade.

Dicas de prevenção e orientações

Lavar as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos, ou usar desinfetante para as mãos à base de álcool quando a primeira opção não for possível;

Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas;

Ficar em casa quando estiver doente;

Usar um lenço de papel para cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar, e descartá-lo no lixo após o uso;

Pessoas que estiverem voltando de locais com grande transmissão devem fazer auto isolamento por sete dias, evitando grandes movimentações em locais com aglomeração de pessoas;

Não compartilhar copos, talheres e objetos de uso pessoal;

Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência;

manter ambientes bem ventilados e higienizar as mãos após tossir ou espirrar.

Amelline Borges

Amazônia Brasil Rádio Web ao vivo!>

Curtir isso: Curtir Carregando...