Prefeito de Macapá institui recomendações para enfrentamento ao Coronavírus

Durante a tarde de sábado, 14, o prefeito de Macapá, Clécio Luís, se reuniu com o Comitê de Gestão Municipal para delimitar medidas preventivas para combater a proliferação do Coronavírus (Covid-19). Na reunião, foram assinados três decretos relacionados ao Covid.

O primeiro decreto institui e cria o Comitê Municipal de Enfrentamento e Resposta Rápida ao Coronavírus, coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde, que tem o objetivo de prevenir, controlar e conter os riscos à saúde pública. Também são participantes do comitê as secretarias de Educação; Assistência Social; Gabinete Civil; Planejamento, Orçamento e Tecnologia da Informação; Finanças; Procuradoria do Município; Guarda Civil e Secretaria de Governo de Macapá.

“Desde o dia 10 de fevereiro, a equipe de saúde do município vem se preparando e tomando medidas essenciais para o enfrentamento do Coronavírus. O comitê agrega outras pastas para dar suporte necessário de combate ao vírus e controle para diminuir a proliferação de casos em Macapá”, explicou Clécio Luís.

O segundo decreto delimita medidas preventivas em relação ao âmbito administrativo interno do município. Já o terceiro é relativo a medidas preventivas em âmbito externo para todo o município de Macapá. “Assim como em vários municípios brasileiros, algumas medidas enérgicas foram tomadas e terão validade a partir deste domingo [15], como a de suspensão de eventos públicos agendados em Macapá. Esta é uma forma preventiva para que diminua a incidência de contágio de possíveis casos de Covid”, declarou o prefeito.

Outra medida é vedar concessões de licença ou alvarás para eventos privados e com mais de 100 pessoas. Sendo que esta também vale para estabelecimentos comerciais já licenciados pela prefeitura. As decisões têm o prazo de vigência de quinze dias, a partir do dia 15 de março de 2020, podendo ser prorrogado caso ocorra necessidade.

Segundo Clécio Luís, as medidas dos três decretos são importantes para que se diminua a proliferação do Coronavírus. “Neste momento, precisamos da compreensão e apoio da população de Macapá. Pedimos que todos mantenham a calma e que também não sejam compartilhadas notícias falsas. Quanto mais conscientização tivermos, conseguiremos ultrapassar esta fase de risco de contágio o mais breve possível”, ensejou o prefeito.

Participaram da reunião os secretários de Saúde, Gabinete de Governo, Obras, Finanças e Orçamento, Desenvolvimento Urbano e Habitação e Zeladoria Urbana de Macapá; além do secretário do Programa Macapaluz, Rodolfo Vale.

A partir da próxima segunda-feira, 16, outras medidas serão adotadas pelo Município. Os decretos seguem anexados.

Clauriana Costa

Amazônia Brasil Rádio Web ao vivo!>

Curtir isso: Curtir Carregando...