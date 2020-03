Município de Macapá apresenta 4 casos suspeitos do Covid-19

Aumentou para quatro o número de casos suspeitos de Coronavírus monitorados pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Epidemiológica. Os três novos casos suspeitos são de um homem macapaense, de 24 anos, residente na capital, sem registro de viagem, mas obteve contato direto com pessoas vindas de São Paulo, que posteriormente atestou positivo ao Covid-19, ao retornarem à capital paulistana. Outro é de uma criança, de 2 anos, que esteve em Orlando, nos Estados Unidos; e o outro é de um homem, 21 anos, que fez um cruzeiro e esteve no Rio de Janeiro e chegou em Macapá dia 8 de março.

Neste segundo caso, o paciente foi atendido na UBS Lélio Silva e avaliado por um médico, onde realizou a coleta de exame de escarro na própria unidade. O exame foi encaminhado ao Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen), e será analisado pelo Instituto Evandro Chagas em Belém/PA, (referência na região norte). Após exame, o paciente foi liberado para isolamento domiciliar por não apresentar sintomas graves da doença, recebeu kit de máscaras e recomendações sobre os cuidados básicos, e será acompanhado por uma equipe da vigilância municipal, até que se tenha o resultado do exame.

Nos outros dois casos, criança e o homem que estava em um cruzeiro, eles deram entrada na rede privada de saúde e o Município está realizando o monitoramento dos mesmos junto à família, até que saia o resultado do exame. A prefeitura informa que, enquanto se aguarda o resultado do exame, os pacientes com suspeita do Coronavírus ficarão em quarentena em casa, em isolamento domiciliar.

A Vigilância Epidemiológica do Município vem realizando o acompanhamento diário de todos os casos suspeitos e a prefeitura solicita também que a população não entre em pânico, não é todo mundo que apresenta febre, corisa, que será solicitada a coleta para verificação do Coronavírus. O Município recomenda que as pessoas evitem lugares com aglomerações, não viajem, sempre manter hábitos de higiene como lavar constantemente as mãos.

A Secretaria Municipal de Saúde orienta que as pessoas com sintomas de febre, dificuldade para respirar, tosse ou coriza, associados a aspectos epidemiológicos como histórico de viagem em área com circulação do vírus ou contato próximo com algum caso suspeito ou confirmado laboratorialmente para Covid-19 procurem o serviço de saúde mais próximo.

Ao Município cabe a avaliação de casos com sintomas da doença em todas as unidades de saúde. Como parte do Plano de Enfrentamento ao Covid-19, a Secretaria Municipal de Saúde apresentou aos profissionais das UBS’s o fluxo de atendimento a casos suspeitos de Coronavírus. O protocolo trata das providências a serem tomadas quando pacientes suspeitos da síndrome respiratória buscarem atendimento em uma unidade do Município.

Dicas de prevenção e orientações

Lavar as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos, ou usar desinfetante para as mãos à base de álcool quando a primeira opção não for possível;

Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas;

Ficar em casa quando estiver doente;

Usar um lenço de papel para cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar, e descartá-lo no lixo após o uso;

Pessoas que estiverem voltando de locais com grande transmissão devem fazer auto isolamento por sete dias, evitando grandes movimentações em locais com aglomeração de pessoas;

Não compartilhar copos, talheres e objetos de uso pessoal;

Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência;

manter ambientes bem ventilados e higienizar as mãos após tossir ou espirrar.

Coleta de exames

Em Macapá, as amostras biológicas dos pacientes serão colhidas pelas Unidades Básicas Saúde Lélio Silva e Marcelo Candia enviadas para análise no Instituto Evandro Chagas que é a referência do Ministério da Saúde na região norte do Brasil, e os dados oficiais registrados pelos municípios em um sistema de notificação do Ministério da Saúde.

Secretaria de Comunicação de Macapá

