Virada Sustentável Manaus 2022 abre inscrições para atividades, expositores e voluntários

A programação cultural é gratuita e, para participar, basta fazer a inscrição até o dia 12 de outubro

O evento, organizado pela Fundação Amazônia Sustentável (FAS), conta com o apoio da Fundação Casas Bahia como principal patrocinadora

A Virada Sustentável Manaus, considerado o maior festival de sustentabilidade da América Latina, está com inscrições abertas para atividades, expositores e voluntários que desejam participar do movimento, que ocorrerá nos dias 5 e 6 de novembro e terá mais de 50 ações em diversas partes da capital do Amazonas. No festival, serão promovidas uma série de atividades artísticas e culturais gratuitas que visam a conscientização sobre a importância do meio ambiente.

Em Manaus, o evento é realizado pela Fundação Amazônia Sustentável (FAS) e em conjunto com a Virada Sustentável Nacional. Essa edição é oferecida pela Fundação Casas Bahia, organização mantida pela Via com o propósito de fortalecer comunidades, apoiando no que elas têm de melhor e atuando em iniciativas de formação profissionalizante e de estímulo à geração de trabalho e renda para jovens e microempreendedores.

“Com essa importante parceria, fortalecemos a nossa atuação em Manaus, cidade que marca a chegada da Casas Bahia no Amazonas e que recebeu cinco lojas e um centro distribuição da rede. A Fundação já participava de ações em prol da comunidade de Manaus durante o combate à pandemia do coronavírus e agora chegamos muito dispostos para apoiar projetos que têm a ver com os nossos pilares de atuação, como a Virada Sustentável”, afirma Natália Menezes, gerente da Fundação Casas Bahia.

De acordo com a supervisora da coordenadoria de Cidades Sustentáveis, do Programa de Soluções Inovadoras da FAS, Cristine Rescarolli, o festival retorna com força total no formato presencial após o período mais crítico da pandemia.

“Estamos extremamente felizes com o retorno das atividades presenciais da Virada Sustentável Manaus, envolvendo público, o nosso conselho criativo e voluntários. A Virada sempre fez história em Manaus, com recordes de público, atividades e voluntariado. É um evento que envolve a cidade num clima diferenciado e muito especial. É um ‘grito’ da gente para o mundo de que temos a urgente missão de conservar o nosso meio ambiente e, principalmente, a nossa Amazônia”, disse Cristine.

Atividades

Os interessados em promover atividades na programação da Virada Sustentável devem se inscrever até o dia 12 de outubro por meio do link https://fas-amazonia.org/cidades-sustentaveis. Podem se inscrever atividades de diversas formas, como cinema, circo, dança, debate, gastronomia, literatura, música, oficina, palestra, intervenções, entre outras. As atividades devem estar relacionadas a um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela ONU. O resultado com as atividades selecionadas será divulgado no site da FAS no dia 31 de outubro.

O Conselho Criativo da Virada Sustentável é formado por 65 instituições que desenvolvem projetos na área social e ambiental. São instituições que estão há 7 meses se reunindo, promovendo debates e ações de integração para realizar ações importantes na Virada Sustentável Manaus 2022.

Expositores

Dentro da Virada Sustentável Manaus haverá uma edição especial da Feira da FAS, evento como objetivo de abrir espaço para empreendedores que fomentam a economia criativa e verde na região. As inscrições de expositores devem ser realizadas até o dia 12 de outubro, por meio dos formulários disponíveis no site da FAS, https://fas-amazonia.org/cidades-sustentaveis.

Podem se inscrever empreendedores de pequenos negócios nas áreas de gastronomia, variedades (como artesanatos, colecionáveis, acessórios, óleos essenciais e roupas) e jardinagem. Os empreendimentos selecionados receberão o resultado no dia 15 de outubro.

Voluntários

Os interessados em atuar como voluntários no festival podem se inscrever entre os dias 13 e 18 de outubro pelo site da FAS. Os voluntários têm o papel de auxiliar na execução, monitoramento e cobertura das atividades da Virada Sustentável. Entre 2017 e 2018, o evento recebeu recordes de inscritos com mais de 700 pessoas em cada edição. Para participar, é necessário ter mais de 18 anos ou estar acompanhado de um responsável. O candidato a voluntário pode escolher, no ato da inscrição, em quais dias e turnos deseja auxiliar nas ações. O treinamento dos voluntários será no dia 22 de outubro na sede da FAS, situada Rua Álvaro Braga, 351, Parque 10. Cada voluntário recebe certificado de participação nas atividades e a blusa oficial do evento.

Sobre a Fundação Casas Bahia

Comemorando 60 anos de atuação, a Fundação Casas Bahia tem o propósito de fortalecer comunidades, apoiando o que elas têm de melhor e estando junto de iniciativas de formação profissionalizante e de estímulo à geração de trabalho e renda para jovens e microempreendedores. A expressão social do ecossistema da Via – que administra Casas Bahia, Ponto e Extra.com.br nasceu com o objetivo de cuidar das pessoas e comunidades, e agora, inicia uma expansão gradual de atuação por todo o Brasil.

Sobre a FAS

Fundada em 2008 e com sede em Manaus (AM), a Fundação Amazônia Sustentável (FAS) é uma organização da sociedade civil e sem fins lucrativos que dissemina e implementa conhecimentos sobre desenvolvimento sustentável, contribuindo para a conservação da Amazônia. A instituição atua com projetos voltados para educação, empreendedorismo, turismo sustentável, inovação, saúde e outras áreas prioritárias. Por meio da valorização da floresta em pé e de sua sociobiodiversidade, a FAS desenvolve trabalhos que promovem a melhoria da qualidade de vida de comunidades ribeirinhas, indígenas e periféricas da Amazônia.

