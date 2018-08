Barco-Escola Samaúma abre vagas de cursos para a comunidade de Mazagão

Mazagão – O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) está com vagas abertas para cursos ofertados pelo Barco-Escola Samaúma. A unidade móvel fluvial está no município de Mazagão e disponibiliza 428 vagas, em 15 opções de qualificação. As inscrições serão realizadas nos dias 2 e 3 de agosto. A aula inaugural vai acontecer na segunda-feira, 6.

Para participar das capacitações, que têm carga horária de até 160h, os candidatos devem ter idade mínima de 16 anos e apresentar cópia dos documentos de identidade, CPF, comprovante de residência e de escolaridade no momento da matrícula.

Serão ofertados os seguintes cursos: Padeiro, Confeiteiro de Doces e Salgados, Padeiro – especialidade pães caseiros, Confeiteiro de Bolos Caseiros, Pizzaiolo, Mecânico de Motores de Popa, Mecânico de Motor a Diesel, Mecânico de Motocicleta, Operador de Microcomputador, Informática Avançada, Pedreiro, Instalador Hidráulico Residencial, Reparador de Condicionador de Ar (Janela e Split), Eletricista Instalador Residencial, Modista Costureiro de Vestuário.

Confira:

Cursos Carga Horária Vagas Pré-requisitos Padeiro 160 h 20 Ensino Fundamental incompleto 16 anos completos Confeiteiro de Doces e Salgados 40 h 20 Ensino Fundamental incompleto 16 anos completos Padeiro – Pães Caseiros 40 h 20 Ensino Fundamental incompleto 16 anos completos Confeiteiro de Bolos Caseiros 40 h 20 Ensino Fundamental incompleto 16 anos completos Pizzaiolo 40 h 20 Ensino Fundamental incompleto 16 anos completos Mecânico de Motores de Popa 160 h 20 Ensino Fundamental incompleto 18 anos completos Mecânico de Motor a Diesel 160 h 40 Ensino Fundamental incompleto 18 anos completos Mecânico de Motocicleta 160 h 20 Ensino Fundamental incompleto 18 anos completos Operador de Microcomputador 160 h 24 Ensino Fundamental incompleto 16 anos completos Informática Avançada 80 h 48 Ensino Fundamental incompleto 16 anos completos Pedreiro 160 h 25 Ensino Fundamental incompleto 18 anos completos Instalador Hidráulico Residencial 160 h 25 Ensino Fundamental incompleto 18 anos completos Reparador de Condicionador de Ar (Janela e Split) 160 h 50 Ensino Fundamental incompleto 18 anos completos Eletricista Instalador Residencial 160 h 40 Ensino Fundamental incompleto 18 anos completos Modista Costureiro do Vestuário 20 h 36 Ensino Fundamental incompleto 18 anos completos