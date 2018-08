WhatsApp libera chamadas de grupo com áudio e vídeo para todos

Ferramenta de comunicação funciona em Android e iPhone.

Thássius Veloso

Os participantes do WhatsApp ganham, a partir desta noite, uma nova maneira de se comunicar: o mensageiro libera as chamadas em grupo com áudio e com vídeo. Diversos usuários podem participar simultaneamente das videoconferências, com os mesmos recursos que fizeram do Skype um aplicativo importante no mundo dos PCs. A novidade vale para Android e iOS, o sistema do iPhone.

Adeptos da edição de testes do mensageiro, chamada de WhatsApp Beta, têm acesso à ferramenta desde junho. No entanto, nesta segunda-feira ocorre o anúncio global. Só no Brasil há mais de 120 milhões de usuários de WhatsApp. Outro mercado importante, a Índia soma mais 200 milhões de integrantes do chat.

